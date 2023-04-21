إشبيلية يسقط مانشستر يونايتد ويبلغ نصف النهائي مع يوفنتوس وروما وليفركوزن

بلغ إشبيلية الإسباني ويوفنتوس وروما الإيطاليين وباير ليفركوزن الألماني الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

وفاز إشبيلية على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بثلاثية نظيفة، ليعوض تعادله ذهاباً 2-2.

وقاد الدولي المغربي يوسف النصيري إشبيلية للمربع الذهاب بتسجيله ثنائية (8 و81) في حين كان الهدف الثالث من نصيب الفرنسي لويك باديه (47).

وفي المباراة الثانية، تعادل يوفنتوس مع مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-1 مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل.

وبكّر رجال “السيدة العجوز” في افتتاح التسجيل، وتحديداً في الدقيقة التاسعة عن طريق الفرنسي أدريان رابيو الذي استغلّ الفوضى الدفاعية داخل منطقة جزاء سبورتينغ عقب ركنية نفذها فيديريكو كييزا، فتهيأت من البرازيلي أليكس ساندرو ليضعها الفرنسي “على الطائر” في الشباك.

لكن رابيو نفسه كان سبباً في عودة أصجاب الأرض إلى المباراة، عندما تدخّل بقوة داخل منطقة الجزاء على الأوروغوياني مانويل أوغارتي، ليحتسب الحكم من دون تردد ركلة جزاء، انبرى لها الإنكليزي ماركوس إدواردز وأسكنها في منتصف مرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (20).

وحقق روما المطلوب منه على أكمل وجه، إذ فاز على ضيفه فينوورد الهولندي 4-1، بعدما كان خسر مباراة الذهاب 0-1.

وأنهى فريق العاصمة الإيطالي الوقت الأصلي 2-1، ما فرض تمديداً للوقت لتعادل الفريقين في مجموع المباراتين 2-2.

ونجح رجال البرتغالي جوزيه مورينيو باضافة هدفين كانا كفيلين بحصولهم على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

افتتح ليوناردو سبينازولا أهداف المباراة لروما في الدقيقة 60، وعادل باكياو دي كريستو النتيجة في الدقيقة 80، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا سجل الهدف الثاني لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 88 لينعش أماله بالتأهل ويفرض تمديداً للوقت.

وأضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثالث في الدقيقة 101، واختتم لورينزو بيللغريني أهداف روما في الدقيقة 109.

وبلغ باير ليفركوزن نصف النهائي بفوزه على مضيفه سان جيلواز البلجيكي 4-1 بعد تعادلهما 1-1 ذهابًا.

ويلعب في نصف النهائي يوفنتوس مع إشبيلية، وروما مع باير ليفركوزن.