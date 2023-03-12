وقعّت شركة ماجد الفطيم، اتفاقية خدمات رئيسية لتوليد 36 ميغاواط مع شركة يلو دوور إنرجي YellowDoor Energy،، لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية لمجموعة مراكز التسوق التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

واتساقاً مع استراتيجية المحصّلة الإيجابية الخاصة بشركة ماجد الفطيم، ستقوم يلو دوور بموجب هذه الاتفاقية بتأمين الطاقة الكهربائية النظيفة إلى 18 مركز تسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وستسهم في تحقيق أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية في المنطقة. ومن خلال تركيب محطات الطاقة الشمسية الجديدة إلى جانب الاستحواذ على محطات قائمة، من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 55 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 39,000 مليون كيلو غرام.



وانطلاقاً من مكانتها كأول شركة في المنطقة تلتزم باستراتيجية الاستدامة المحصّلة الإيجابية، تواصل ماجد الفطيم في اعتماد وتنفيذ تغييرات تشغيلية ومبادرات مراعية للبيئة، ستمكّنها من الوصول إلى مرحلة يتخطى فيها ما تقدمه من آثار إيجابية وفوائد للبيئة التأثيرات السلبية الناتجة عن أعمالها، بحيث تصبح من الشركات التي ستحقق بصمة بيئية إيجابية بحلول عام 2040.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم إدارة الأصول: ستسهم الشراكة في مجال الطاقة الشمسية مع شركة يلو دوور، في مساعدة شركة ماجد الفطيم في خفض تكاليف الطاقة وقيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، بما يتسق مع استراتيجية المحصّلة الإيجابية التي نلتزم بها وأهداف قمة المناخ كوب 28، وهذا سيمكّننا من أن نكون أكثر كفاءة وتنافسية وصموداً في مواجهة تغير المناخ وتقلّبات الأعمال. جنباً إلى جنب مع يلو دوور، سنعمل على الارتقاء بمستوى قطاع التجزئة العصري والمتجدد، وتحقيق مراكز تسوق مستقبلية بارزة.