سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجياذكاء اصطناعي

تأمل قدرات روبوت شاومي سايبر دوج 2 بأداء رقصة لمايكل جاكسون وباليه!

سامر باطر by سامر باطر

كشفت شركة شاومي عن روبوت سايبر دوج 2 (CyberDog 2) بهيئة كلب يمكن أداء رقصة بالية بل حتى حركة مون ووك التي اشتهرت مع النجم الراحل مايكل جاكسون.

يأتي الروبوت الجديد بوزن 8.9 كجم، وارتفاع 36.7 سم، فيما تصل سرعة حركته لقرابة مترين بالثانية. لقد تغير تصميم الكلب أيضًا – يبدو الآن أشبه بكلب حقيقي بسبب الكمامة. يوجد 19 مستشعرًا مختلفًا على متن الطائرة ، بما في ذلك كاميرا AI وأربعة مستشعرات تقدير المسافة والليدار لتحديد المسافات وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية وهناك أيضًا أربعة ميكروفونات للأوامر الصوتية والتعرف على الوجوه.

يضم الروبوت أيضا 12 من محركات المشغّلات Actuators والتي تتيح للروبوت حركات المشي والجلوس مع قابلية تكامل الروبوت في نظام المنزل الذكي للتحكم الصوتي في الأجهزة الذكية الأخرى.

يتمتع الروبوت بنظام حوسبة بسعة 21 TOPS، وهو عدد العمليات التي يمكنه تنفيذها بالثانية في شرائح الذكاء الاصطناعي، ويأتي بخوارزمية تفاعل مدعمة بالذكاء الاصطناعي AI، يمكنه من خلال التعلم الذاتي، وقراءة المشاعر البشرية، إذ يعتمد على الرؤية للتعرف على محيطه الخارجي من منظور ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعابير.

وكان الإصدار السابق من روبوت روبوت شاومي، وهو سايبر يؤمن التعرف على 85 صوتاً طبيعياً مختلفاً و45 تصنيفاً للشعور البشري، وهو مجهز للتعرف  على مشاعر السعادة في الوجوه وحتى مواساة المستخدم في أوقات الحزن مع وجود الذكاء الاصطناعي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...