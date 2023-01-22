تأشيرة عند الوصول، لأول مرة الجزائر ستبدأ باستقبال السياح

فتحت الجزائر أبوابها أمام السائحين لأول مرة بعد عقود من الإغلاق الدولة وتنظر في منح تأشيرات سياحية للزوار فور وصولهم لتسهيل دخول المسافرين الدوليين البلاد بحسب بلومبرغ التي أشارت إلى أن الجزائر هي من آخر الدول العربية المتبقية التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام السياح.

وتنوي الجزائر تسهيل وصول المسافرين الدوليين ، بحسب وثيقة لوزارة الداخلية، فيما قد يتم إصدار تأشيرات سياحية للزوار عند الوصول – بدلاً من الشروع في عملية بيروقراطية طويلة وغير مجدية في كثير من الأحيان قبل السفر – مما يسمح لهم باستكشاف المناظر الطبيعية المقفرة والآثار القديمة في أكبر دولة في القارة الأفريقية.

ودخل القرار حيز التنفيذ حاليا رغم أن موسم السياحة في الجزائر – حتى الآن يهيمن عليه السكان المحليون والمغتربين الجزائريين – يمتد عادة طوال الأشهر الباردة التي تبدأ في أكتوبر.

ولكن هناك مشكلة وهي أنه لن يتم الترحيب بالزوار إلا في جنوب البلاد الذي يغطي الصحراء الكبرى ، مما يعني أنه سيكون من الصعب السفر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط أو التزلج الشتوي في جبال الأطلس أو العاصمة القديمة للجزائر العاصمة. وتظهر الوثيقة أنه لتلك الوجهة، يتعين على السياح الحجز من خلال وكالات السفر المعتمدة العاملة في الجزائر .

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