تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت.. قريباً

أفادت صحيفة كويتية ليل أمس السبت أن دولة الكويت تعتزم فتح باب منح تأشيرة عائلية للوافدين في الدولة الخليجية الثرية.

وذكرت صحيفة “الرأي” اليومية إنه فيما أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح قراراً باستحداث تأشيرة دخول إلى الكويت لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، كشفت مصادر عن توجه لإعادة السماح بتقديم طلبات تأشيرات الدخول العائلية بعد توقف استمر لأشهر عدة.

الأقارب من الدرجة الأولى

قالت مصادر الصحيفة، دون أن تذكرها، إن التوجه لفتح باب التأشيرات العائلية يأتي بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بآلية إصدار التأشيرات، والشروط المطلوبة لمن يتقدم بطلبها لجهة الراتب والوظيفة، فضلاً عن أنها ستكون محصورة بالأقارب من الدرجة الأولى فقط.

استحداث نوع جديد من التأشيرات

أصدر الشيخ طلال الخالد، حديثاً، قراراً بإضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/ 2019، نصت على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

وتصدر التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناءً على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

وتتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في الكويت لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول.

تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية

اعتبرت مصادر الصحيفة أن منح تأشيرة خاصة بالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية سيسهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلاً عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الكويت.

وأضافت أن وزارة الداخلية الكويتية تعكف حالياً على وضع آلية خاصة لاستقبال طلبات التأشيرات عبر أخذ مواعيد إلكترونية لمراجعة إدارات شؤون الإقامة.

ويبلغ إجمالي عدد سكان الكويت بنهاية يونيو/حزيران 2022 نحو 4.464 ملايين نسمة، يشكل المواطنون الكويتيون 34 بالمئة منهم بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، فيما يستحوذ الوافدون على 66 بالمئة من جملة سكان الكويت بواقع 2.96 مليون مقيماً ومقيمة.