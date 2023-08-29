تأشيرة “شنغن” طويلة الأمد للكويتيين

أعلن السفير الإيطالي في الكويت “كارلو بالدوتشي” على أنه سوف تتم الموافقة على منح المواطنين الكويتيين تأشيرة “شنغن” المعروفة بـ (CASCADE) قريباً جداً، وفقا لـ القبس الكويتية.

وقال بالدوتشي: أن الكويت شريك محوري لبلاده، ومن المفترض أن تتم الموافقة على هذا الإجراء في بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن القاعدة العامة المطبقة في كل بلد بالنسبة لآلية تأشيرة “CASCADE”، هي أن المتقدمين يحصلون على تأشيرة “شنغن” أطول إذا كانت لديهم تأشيرات سابقة.

ولفت بالدوتشي، إلى مناقشة تعديل هذه القاعدة خصيصاً من أجل “الكويت”، وتنص القاعدة على انه يمكن للكويتيين الحصول على تأشيرة طويلة الأمد حتى لو لم تكن لديهم تأشيرات سابقة، وفي كلتا الحالتين سيحصلون على فترة أطول من الآن.

وذكر السفير ،أن الكويت ستتسلم الدفعة الخامسة من طائرات يوروفايتر، التي ستتكون من 3 طائرات يوروفايتر وستصل في سبتمبر.

وأضاف: سيكون هناك زيارة لمسؤولين إيطاليين للكويت قبل نهاية العام الجاري.

ويذكر أن المواطنون والمقيمون في الكويت، واجهو أزمة في استصدار تأشيرة السفر الأوروبية “شنغن” وهو ما جعلهم يغيرون وجهات سفرهم خلال موسف هذا الصيف إلى دول لا يحتاج السفر إليها الحصول على تأشيرة، كدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.