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تأشيرة سعودية لحضور إكسبو الرياض 2030

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض

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أعلنت الأميرة ريما بنت بندر أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030

أعلنت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض المنعقدة مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس لاستعراض ملف المملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030، “(نحن) ملتزمون بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه وسنوفر تأشيرة خاصة لحضوره”.

وأوضحت “نتوقع استقبال 100 مليون زائر في العام 2030، سيزور 40 مليون شخص منهم إكسبو 2030، كل زائر سيرحب به وسيكون هناك زوار افتراضيون هذا سيكون “فيزا” خاصة بإكسبو.. 63 بالمئة من سكان المملكة دون سن الثلاثين وهم مترابطون مع العالم هما مستقبلنا”.

السعودية تخصص 30 مليار لمعرض الرياض إكسبو 2030

وأكدت أن معرض إكسبو الرياض 2030 سيركز على التواصل والتنوع والشمولية مع جميع الثقافات، مؤكدة أن الرياض جاهزة لاستقبال الجميع، ستكتشفون قريباً أن السعودية أرض ساحرة تنتظر من يكتشفها”.

فيديو . . . وصول ولي العهد السعودي لمقر حفل ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 بباريس

واستعرض وفد المملكة الذي ضم كبار الوزراء والمسؤولين خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض -المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي- أمس الثلاثاء في باريس، ملف المملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030.

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