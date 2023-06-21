تأشيرة سعودية لحضور إكسبو الرياض 2030

أعلنت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض المنعقدة مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس لاستعراض ملف المملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030، “(نحن) ملتزمون بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه وسنوفر تأشيرة خاصة لحضوره”.

بعرضةٍ سعوديةٍ، ونغمٍ وطنيٍ شجي؛ عاش حضور حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته @RCRCSA لحظات سعودية لا تُنسى، تعرفوا خلالها على ما لدى المملكة وعاصمتها من موروثٍ ثقافي فريد.#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/sHTBsezItC — Riyadh Expo 2030 (@Riyadh_Expo2030) June 20, 2023

وأوضحت “نتوقع استقبال 100 مليون زائر في العام 2030، سيزور 40 مليون شخص منهم إكسبو 2030، كل زائر سيرحب به وسيكون هناك زوار افتراضيون هذا سيكون “فيزا” خاصة بإكسبو.. 63 بالمئة من سكان المملكة دون سن الثلاثين وهم مترابطون مع العالم هما مستقبلنا”.

وأكدت أن معرض إكسبو الرياض 2030 سيركز على التواصل والتنوع والشمولية مع جميع الثقافات، مؤكدة أن الرياض جاهزة لاستقبال الجميع، ستكتشفون قريباً أن السعودية أرض ساحرة تنتظر من يكتشفها”.

واستعرض وفد المملكة الذي ضم كبار الوزراء والمسؤولين خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 172 للمكتب الدولي للمعارض -المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي- أمس الثلاثاء في باريس، ملف المملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030.