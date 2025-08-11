فريق التحرير by فريق التحرير

 تأشيرة زيارة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لدى الوصول إلى الكويت

تأشيرة زيارة للكويت للمقيمين في دول الخليج

أصبح بإمكان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أي المملكة العربية السعودية  والإمارات العربية المتحدة و قطر و البحرين، و سلطنة عُمان الحصول على تأشيرة زيارة الكويت لدى وصولهم إلى الكويت. و ذكرت صحيفة القبس الكويتية نبأ إصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً يسمح بدخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد، بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة. ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 / 2024، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر – الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة». ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

