ما مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت للمنشآت في السعودية؟

أعلنت منصة “قوى“؛ الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية، حديثاً، عن مجموعة مزايا تتيحها خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت للمنشآت في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المنصة الإلكترونية أن تأشيرة العمل المؤقت تمكن المنشأة من استقدام عامل دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، ويُسمح لحاملها العمل في المملكة لمدة ثلاثة أشهر من دخول المملكة قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

تتيح خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتاً في المملكة بمزايا عديدة



ولمعرفة المزيد حول الخدمةhttps://t.co/QM4khZSSL9 #قوى pic.twitter.com/lZWfLkG5Pf — Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) July 2, 2023

للاستفادة من الخدمة تُتبع الخطوات الآتية:

التسجيل أو تسجيل الدخول في منصة قوى.

الدخول على “حساب المنشأة”.

اختر خدمة “تأشيرة العمل المؤقت” من “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “تقديم طلب تأشيرة العمل المؤقت”.

تعبئة بيانات الطلب.

تقديم طلب إصدار تأشيرة العمل المؤقت.

وتتضمن طلبات أهلية الخدمة الآتي:

سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

سريان السجل التجاري، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.

حالة المنشأة قائمة.

نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى.

عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة.

وجود رصيد كافي للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في وزارة الداخلية.

تبلغ رسوم الخدمة 1000 ريال (267 دولار).