ماهي مزايا تأشيرة زيارة أصدقاء السعوديين لأداء العمرة؟

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم الخميس ، عن مزايا تأشيرة “الزيارة الشخصية” التي تسمح للمواطنين بدعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة.

قالت الوزارة عبر حسابها على تويتر ، إنه يمكن للمواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى السعودية لأداء العمرة من خلال “تأشيرة زيارة شخصية”.

4 مزايا للأصدقاء

وأوضحت أن هذه التأشيرة لها 4 مزايا وهي: “يتم إصدارها لرحلة واحدة أو عدة رحلات ، وأداء مناسك العمرة ، وزيارة المسجد النبوي الشريف ، والجولات السياحية في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية ، وزيارة المواقع التاريخية ووجهات الإثراء في مختلف مدن المملكة”.

أنواع التأشيرات

هناك نوعان من التأشيرات ، يمكن أن تمتد صلاحية “التأشيرة الشخصية للدخول الفردي” إلى 90 يومًا مع إقامة لمدة 90 يومًا ، بينما يمكن أن تمتد صلاحية “التأشيرة الشخصية متعددة الدخول” إلى 365 يومًا مع إقامة لمدة 90 يومًا.

بينما أشارت الوزارة إلى أنه من الممكن التقدم للحصول على “تأشيرة شخصية” من خلال منصة التأشيرات في وزارة الخارجية.