كل ما تريد معرفته عن كيفية كفالة الأقارب والأصدقاء في الإمارات بتأشيرة دبي لمدة 90 يوماً

بات بإمكان المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في دبي، التقدم للحصول على تأشيرات زيارة لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم لمدة 90 أو 180 يوما.

ويتعين على المضيف دفع وديعة قابلة للاسترداد وقد تصل المصاريف إلى 1770 دراهم بما يشمل رسوم الطباعة.

كيفية التقديم

يمكن للأفراد التقدم من خلال موقع أو منصة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات، كما يمكن أيضا تقديم الطلبات من خلال تطبيق الهيئة، أو من خلال مراكز “آمر” أو في أي من مراكز الطباعة المعتمدة.

تكلفة الطلب

ويتعين على المضيف دفع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 1025 درهماً إماراتيا للتأشيرة، بالإضافة إلى رسوم الطباعة.

وفي ما يلي شرح مفصل للرسوم:

رسوم الطلب: 100 درهم

رسوم الإصدار: 300 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية: 28 درهما

رسوم الهيئة: 22 درهما

الخدمات الذكية: 100 درهم

الخطوات

إذا كان لديك بطاقة دخول إماراتية أو حساب على موقع الهيئة، فاستخدم أيا منهما لتسجيل الدخول.

عند تسجيل الدخول بنجاح، سيتم توجيهك إلى لوحة التحكم الشخصية الخاصة بك داخل التطبيق.

حدد القسم الهيئة الموجود في الإمارة الخاصة بك. استخدم شريط البحث لتحديد نوع التأشيرة الجديد. انقر على زر ‘بدء الخدمة’. أكمل نموذج الطلب وقم بتحميل المستندات اللازمة. تابع إجراء دفع الخدمة عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان.

وتندرج هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من التغييرات التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجمارك وأمن الموانئ مؤخرا.

ويأتي هذا العدد الكبير من التحديثات في إطار خطة لتطوير نظام الخدمات بما يتماشى مع أحدث التطورات، لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز قدرة السلطة والدولة على العبور إلى المستقبل.

وتشمل آخر تحديثات تأشيرة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:

إصدار تأشيرات عائلية جماعية للسياحة والعلاج ومرافقة المرضى، وهي متاحة لكل من الدخول لمرة واحدة أو سفرات متعددة لمدة 60 يوما و 180 يوما.

إعفاء أصحاب الهمم من شرط أخذ البصمات عند التقدم بطلب إصدار جواز سفر أو تجديده أو استبداله.

كما تم منح 30 يوما إضافيا لحاملي تأشيرات لمدة 90 يوما لمرة واحدة، مع حظر تجديد تأشيرات الإقامة الصالحة لأكثر من 6 أشهر.

كما يوفر نظام الخدمات الذكية المحدث خدمات الإلغاء والتعديل لبيانات التأشيرات في حسابات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين ليس لديهم هوية إماراتية.

تمديد تأشيرة زيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء لمرة واحدة أو سفرات متعددة لمدة 30 و 60 و 90 يوما في حساباتهم.