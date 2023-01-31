فادي طنّوس by فادي طنّوس

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للمقيمين في الإمارات.. تأشيرة المملكة المتحدة خلال 15 يوماً فقط

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تأشيرة

بات بإمكان المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الآن الحصول على تأشيرة سفر إلى المملكة المتحدة في غضون 15 يوماً فقط، حيث تم تخفيض وقت معالجة ودراسة الطلبات من قبل السلطات المختصة.

وقال متحدث باسم مؤسسة “في إف إس” لأريبيان بزنس:” لقد عاد وقت معالجة تأشيرات المملكة المتحدة إلى معيار 15 يوم عمل، كما تم تفعيل وقت الاستجابة للتأشيرات ذات الأولوية والأولوية الفائقة”.

وكان المقيمون في الإمارات العربية المتحدة واجهوا خلال العام الماضي تأخيرا في معالجة طلبات التأشيرات ومضايقات أخرى للسفر إلى المملكة المتحدة مما أدى إلى إلغاء خططهم. كذلك كان هناك عامل آخر أثر على السفر إلى المملكة المتحدة وهو الحد الأقصى للركاب من قبل مطار لندن هيثرو والذي سمح فقط بـ 10 آلاف مسافر يومياً.

التأشيرة خلال 15 يوم عمل

وأوضحت “في إف إس” في بيان أن وقت معالجة تأشيرة المملكة المتحدة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة سيكون الآن 15 يوماً، كما عادت الخدمات ذات الأولوية والأولوية الفائقة إلى وضعها الطبيعي.

وأدت إزالة قيود كوفيد بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى من الركاب واسعار تذاكر الطيران المخفضة إلى زيادة السفر.

وفي كانون الأول/ديسمبر المنصرم، ذكرت أريبيان بزنس أن طيران الإمارات كثفت عملياتها إلى مطار جاتويك في لندن بإضافة رحلة يومية ثالثة من طراز إيه 380، وسيوفر ذلك أكثر من 1000 مقعد بين دبي ولندن يومياً.

ويسير طيران الإمارات حالياً إلى المملكة المتحدة 119 رحلة أسبوعية عبر سبعة محاور بما في ذلك: ست مرات يوميا إلى لندن هيثرو ؛ ثلاث مرات يوميا إلى لندن جاتويك؛ خدمة يومية إلى لندن ستانستيد؛ ثلاث مرات يوميا إلى مانشستر؛ خدمة يومية مزدوجة إلى برمنغهام؛ رحلات يومية إلى نيوكاسل؛ وخدمة يومية إلى غلاسكو.

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