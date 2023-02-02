تأشيرة المرور للقادمين جواً تتيح لهم قيادة السيارات في السعودية

أعلن الأمن العام السعودي أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة المرور للزيارة للقادمين (جواً) الاستفادة من خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة.

وأكد الأمن العام، عبر تويتر، إتاحة الخدمة عبر أبشر أعمال، بحيث تمكن منشآت تأجير المركبات من تأجيرها لزوار السعودية بكل يسر وسهولة.

وتحمل الخدمة مميزات أهمها توفير الوقت والجهد على زوار السعودية، وتقديم خدمة إلكترونية لا تتطلب مقار المرور، وتمكين مكاتب الاستئجار من توفير خدمات مؤتمتة لزوّار المملكة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية (الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس)، يوم الإثنين الماضي، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً؛ بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، وأتمتتها.

وتسمح تأشيرة المرور للعابرين والراغبين في الدخول إلى السعودية بأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

أوضحت وزارة الخارجية أن إطلاق الخدمة يكون من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة جواً عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس؛ ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية؛ لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة السعودية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز بوصفها محور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين، ووجهة سياحية عالمية.

وتصدر تأشيرة المرور للزيارة بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في السعودية مدة أربعة أيام.