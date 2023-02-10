ذكرت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت الفورية، والتي تتيح للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتًا في المملكة بمزايا عديدة.

وتابعت المنصة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، تتميز خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت بأن مدتها 3 أشهر قابلة للتمديد بمدة مماثلة.

كما أن التأشيرة لا تؤثر على نطاق المنشأة، ولفتت المنصة إلى شروط الخدمة، وهي حالة المنشأة يجب أن تكون قائمة، والسجل التجاري يجب أن يكون ساريًا، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري، مع عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة، وكذلك نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى، ويجب ألا يكون لدى إحدى منشآت الرقم الموحد رخص عمل غير سارية، ووجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

تتيح خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتاً في المملكة بمزايا عديدة



ولمعرفة المزيد حول الخدمةhttps://t.co/QM4khZSSL9 #قوى pic.twitter.com/VO0q7zVdhM — Qiwa | قوى (@Qiwa_sa) February 8, 2023