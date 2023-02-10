سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، تأشيرة زيارة العمل 3 أشهر قابلة للتمديد

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت الفورية، والتي تتيح للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتًا في المملكة بمزايا عديدة.

وتابعت المنصة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، تتميز خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت بأن مدتها 3 أشهر قابلة للتمديد بمدة مماثلة.

التأشيرة فورية ومدتها 3 أشهر قابلة للتمديد بمدة مماثلة.

كما أن التأشيرة لا تؤثر على نطاق المنشأة، ولفتت المنصة إلى شروط الخدمة، وهي حالة المنشأة يجب أن تكون قائمة، والسجل التجاري يجب أن يكون ساريًا، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري، مع عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة، وكذلك نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى، ويجب ألا يكون لدى إحدى منشآت الرقم الموحد رخص عمل غير سارية، ووجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...