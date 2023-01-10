سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالتأمينسياحةسياسة واقتصادمجتمعمواصلات

وزير الحج، تأشيرة العمرة تتيح للسائح زيارة أي مدينة ولا قيود على أعداد الحج هذا العام

سامر باطر by سامر باطر
تأشيرة العمرة

أكد وزير الحج خلال افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 “إكسبو الحج” المقام في جدة، الذي تُنظّمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “الجودة منظومة الخدمات” خلال الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة الجاري، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر

تأشيرة العمرة تتيح للسائح زيارة أي مدينة

كما أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تخفيص كلفة تأمين الحجاج 63%، وأن تأشيرة العمرة تتيح للسائح زيارة أي مدينة في المملكة وأنه لا قيود على أعداد الحج هذا العام. وأشار أن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.

قائلا: “أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...