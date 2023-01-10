أكد وزير الحج خلال افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 “إكسبو الحج” المقام في جدة، الذي تُنظّمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “الجودة منظومة الخدمات” خلال الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة الجاري، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر

تأشيرة العمرة تتيح للسائح زيارة أي مدينة

كما أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تخفيص كلفة تأمين الحجاج 63%، وأن تأشيرة العمرة تتيح للسائح زيارة أي مدينة في المملكة وأنه لا قيود على أعداد الحج هذا العام. وأشار أن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.

قائلا: “أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر”.

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البثّ المباشر لافتتاح #اكسبو_الحج 2023 https://t.co/6DqXe0ri6g — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023

انطلاق أعمال "#اكسبو_الحج" بالجلسة الافتتاحيّة لأصحاب المعالي والسعادة، عن "الجودة والتنافسيّة في خدمة ضيوف الرحمن".https://t.co/fq0Z5L2otK — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023