تأشيرة الشنغن رقمية بدل الملصق، ما هي الأسباب؟

وافق مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح رقمنة إجراءات تأشيرة شنغن. ويقدم الاقتراح إمكانية التقدم للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت واستبدال ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى جعل إجراءات طلب التأشيرة أكثر كفاءة وتحسين الأمن في منطقة شنغن.

وقالت ماريا مالمر ستينرجارد ، وزيرة الهجرة السويدية “إن تأشيرة شنغن الرقمية ستسهل على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة وستساعد في الوقت نفسه على جعل منطقة شنغن أكثر أمانًا. كما ستعمل التطبيقات عبر الإنترنت على تقليل عدد الرحلات إلى القنصلية للمسافرين وتجعل العملية أكثر سلاسة للإدارات الوطنية. في الوقت نفسه ، ستضع التأشيرة الرقمية حداً لمخاطر تزوير وسرقة ملصق التأشيرة”.

وستنشئ القواعد الجديدة المقترحة منصة لطلب التأشيرة. وسيتم تقديم جميع طلبات الحصول على تأشيرات شنغن من خلال هذه المنصة، والتي سترسلها إلى أنظمة التأشيرات الوطنية ذات الصلة. وسيتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرة عبر هذه المنصة من تقديم جميع البيانات ذات الصلة، وتحميل نسخ إلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة الخاصة بهم. كما سيتم إخطارهم بالقرارات المتعلقة بتأشيراتهم. وسيكون المثول الشخصي في القنصلية ضرورياً فقط لمقدمي الطلبات لأول مرة، والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة وأولئك الذين لديهم وثيقة سفر جديدة.

وعندما ينوي شخص ما زيارة العديد من دول شنغن، ستحدد المنصة تلقائياً أي منها مسؤول عن التدقيق في الطلب على أساس مدة الإقامة. ومع ذلك، سيكون لدى مقدم الطلب أيضاً إمكانية الإشارة إلى ما إذا كان الطلب يحتاج إلى معالجة من قبل دولة عضو معينة وفقاً لغرض السفر.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، سيتم إصدار التأشيرات بصيغة رقمية، كرمز شريطي ثنائي الأبعاد، وموقعة بصورة مشفرة. وسيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر الأمنية المتعلقة بملصقات التأشيرات المزيفة والمسروقة.