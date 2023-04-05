دخل قرار فرض تأشيرة دخول على “المواطنين الخليجيين”، حيّز التنفيذ يوم 1/إبريل العام الجاري.

بات على الخليجي الزائر للعراق، دفع (75) دولارًا لمرّة واحدة (281 ريال سعودي)، فيما عليه أن يدفع (150) دولارًا (562 ريال سعودي) حال التأشيرة المُتعدّدة لمُدّة عام واحد، والقرار ينص أيضاً أن تدفع كُل سيّارة (100) دولارًا (375 ريال سعودي) تدخل إلى العراق، عكس تأشيرة الدخول.

يذكر أنه كانت هناك الشهر الماضي تحركات للانفتاح على دول الخليج لاسيما الجانب السعودي، إذ

يوجد تحرك للتعامل بالمثل مع الجانب السعودي وخفض سعر تأشيرة دخول المسافر

العراقي إلى الأراضي السعودية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قام بتمديد إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 14 يناير الماضي بدخول مواطني بلدان الخليج العربي من دون تأشيرة واستمرار سريان ذلك إلى ما بعد بطولة خليجي 25 لكرة القدم التي أقيمت في البصرة . وقال السوداني، حينها ، إن “التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها”.