أتاحت المملكة؛ ممثلة بوزارة السياحة، منح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لـ”8 دول جديدة”، تشمل “أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف”، ليتسع نطاق التأشيرة إلى 57 دولة.

ويتيح القرار لحاملي جنسية الدول الـ 8، التقدم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.



وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في المملكة، وتطلعات القطاع المتوافقة مع رؤية 2030، والتي تشمل رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، وجذب 100 مليون سائح.

وتمكن تأشيرة الزيارة، والتي تم إطلاقها في 27 سبتمبر 2019، الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء العمرة، وتشترط لائحتها ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة.

وكانت الوزارة قد اعتمدت تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة في مارس الماضي، كما تعتزم الوزارة التوسع في نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية، ليشمل دولًا ومناطق إضافية، بالتزامن مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة.

بيان صحفي | تعلن #وزارة_السياحة عن توسعها في منح التأشيرات لثماني دول جديدة بهدف جذب المزيد من السياح الدوليين لزيارة السعودية. pic.twitter.com/00rW2q4j3Q — وزارة السياحة (@Saudi_MT) August 6, 2023