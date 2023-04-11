تأشيرة إلكترونية سريعة للمقيمين في السعودية والإمارات

أصبح بمقدور معظم المقيمين في الإمارات والسعودية الآن للحصول على التأشيرة الإلكترونية السياحية لليابان، والتي تتيح قضاء مدة تصل إلى 90 يومًا بحسب موقع الخارجية اليابانية (هنا).

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن نظام تأشيرة إلكترونية جديد للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتسع دول أخرى بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يسمح النظام الجديد للمقيمين في البلدان المسموح بها بالتقدم للحصول على تأشيرة سياحة عبر الإنترنت والتي ستمنح تأشيرات إلكترونية لمدة تصل إلى 90 يومًا في اليابان.

وتشمل الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة إلكترونية الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية البرازيل المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية كمبوديا كندا منغوليا تايوان سنغافورة جنوب أفريقيا.

وسبق أن أعلنت اليابان الشهر الماضي عبر تويتر، إنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة واستلام التأشيرة إلكترونياً (إشعار إصدار التأشيرة) Visa Issuance Notice.

بات بإمكان السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت إلى اليابان

أعلنت السفارة اليابانية في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت مدتها تصل إلى 90 يوماً.

وقالت السفارة في بيان، عبر تويتر، إنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة واستلام التأشيرة إلكترونياً (إشعار إصدار التأشيرة) Visa Issuance Notice. وأوضحت أنه يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشيرة (Visa Issuance Notice) في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات بي دي إف (PDF) أو تصوير لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.

?إعتبارًا من 27 مارس 2023، يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت?????. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة??https://t.co/XKMWB5KPfh — Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) March 24, 2023

?إعتبارًا من 27 مارس 2023، يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت?????. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة??https://t.co/XKMWB5KPfh — Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) March 24, 2023