ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تأشيرات لزيارة الصين غدا، مع فتح الحدود أمام السياح الأجانب لأول مرة منذ 2020

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت الصين إنها ستعيد إصدار جميع أنواع التأشيرات للأجانب اعتبارا من غد الأربعاء بحسب رويترز، ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من إغلاق الحدود أمام السائحين الأجانب بسبب تفشي فيروس كورونا، .

ويأتي رفع هذا الإجراء الحدودي الأخير الذي كان يهدف للحماية من كوفيد-19  بعدما أعلنت السلطات في الشهر الماضي انتصارها على زيادة كبيرة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

ستعود المناطق في الصين التي لم تكن تشترط تأشيرات قبل الوباء إلى معاودة استقبال السياح بدون تأشيرة، كما تستقبل الأجانب الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل 28 مارس 2020 قادرين على دخول الصين إذا كانت تلك التأشيرات لا تزال صالحة بكين

يأتي هذا التخفيف في الإجراءات أمام السياح وتخفيف القيود المفروضة على الحدود بعد أن أعلنت السلطات الشهر الماضي الانتصار على الفيروس. لا يتوقع المطلعون على صناعة السياحة تدفقًا هائلاً للزوار على المدى القصير أو دفعة كبيرة للاقتصاد، في عام 2019 ، شكلت عائدات السياحة الدولية 0.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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