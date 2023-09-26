تأشيرات مهنية فورية على منصة “قوى” السعودية

نشرت وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية معلومات بشأن منصة “قوى” والتي تعد المنصة الرقمية الأولى والشاملة بأكثر من 1,000,000 عملية يوميًا مؤتمتة لأكثر من 130 خدمة لقطاع العمل.





وقالت : تتفرد المملكة بمنصة تختصر إجراءات سوق العمل وهي منصة “قوى”، كما تقدم المنصة 8 خدمات، هي إجراءات رخص عمل سلسة، تقييم ذاتي للمنشآت، و تأشيرات مهنية فورية، تحسين تجربة المستفيدين، متابعة للمخالفات والشكاوي، و عقود عمل رقمية، ضبط آلية حماية الأجور، و تقارير إلكترونية فورية الأصحاب المنشات.

في وقت سابق، أكدت منصة “قوى” على أنه يجب خروج الموظف من المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج نهائي، ليتم إسقاط اسمه من المنشأة بحسب صحيفة”تواصل”.



جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في “إكس” ردًا على استفسار جاء فيه: “عندي مؤسسة وفيها عامل أصدرتُ له تأشيرة خروج نهائي لكن العامل لم يسافر.

وأضاف السائل، مع العلم أن التأشيرة لها شهران من تاريخ الصدور، وأنا أريد إسقاط العامل من المؤسسة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.