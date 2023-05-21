تأسيس شركة لـ “غوغل” في الكويت دون وكيل محلي

وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، حديثاً، على إطلاق شركة غوغل للخدمات السحابية عبر تأسيس شركة (الشخص الواحد) برأسمال 600 ألف دينار (نحو ملياري دولار) لتعمل في السوق الكويتي بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وجود وكيل محلي لها.

وأشار قرار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 86 /2023 إلى تأسيس شركة للشخص الواحد تحت اسم غوغل للخدمات السحابية وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 1 /2016 ولائحته التنفيذية، ولأحكام القانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

ونشرت جريدة “الكويت اليوم” الرسمية في الكويت عقد تأسيس الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لشركة غوغل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أنلميتد، منوهة إلى أن رأس مال الشركة 600 ألف دينار.

وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري فيما يمتد عقد التأسيس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، على أن يُسمح بتمديد هذه المدة قبل انقضائها بقرار مالك رأسمال الشركة، وإذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبالشروط نفسها.

أغراض الشركة

تتمثل أغراض الشركة الجديدة في:

– ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية

– تقديم الخدمات الفنية والتقنية

– إدارة المرافق الحاسوبية

– تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة

– ترويج المنتجات

– الاستشارات التسويقية

وأعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن فتح باب تلقي طلبات قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين (وكلاء المستثمرين) وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وحددت “الهيئة” الفترة من اليوم وحتى 8 يونيو/حزيران المقبل لتقديم الطلبات من خلال موقعها الإلكتروني.