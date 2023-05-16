تأسيس شركة في السعودية لتنفيذ أكبر برامج الاستكشاف في العالم

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، التي يستحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع اتفاقية البنود الرئيسية لشراء 9.9 بالمئة من أسهم شركة إيفانهو إلكتريك وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة بنسبة متساوية للإسهام في تنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الاتفاقية المشتركة لمعادن ستتيح حقوق استخدام تقنية المسح الجيوفيزيائي Typhoon TM “تايفون” الخاصة بشركة إيفانهو، التي ستسهم في تسريع عملية استكشاف المواقع التعدينية في المملكة، التي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار من المعادن.

وستسهم هده الخطوة في تدعيم رؤية السعودية 2030 التي تضع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي. وداعماً أساسياً لاستراتيجية معادن الطموحة التي تهدف إلى تعزيز نموها بمقدار 10 أضعاف بحلول العام 2040. واستغلال الموارد التعدينية في المملكة.

وستقوم معادن وإيفانهو إلكتريك بعمليات استكشاف على مساحات تقدر بنحو 48,500 كلم مربع من المواقع المرخصة في السعودية، وتعد هده المساحة أكبر من مساحة الدنمارك، وتهدف إلى اكتشاف معادن جديدة، كالنحاس والنيكل والذهب والفضة، وغيرها من المعادن الاستراتيجية.

وستتمكن معادن من توظيف تقنية “تايفون” التي تعد ثورة في عمليات المسح الجيوفيزيائي ومعالجة البيانات بالأبعاد الثلاثية (CGI).

وستستحوذ معادن بموجب الاتفاقية على ما يقرب من 10.2 ملايين سهم عادي في شركة إيفانهو إلكتريك، ما يمثّل حصة قيمتها 9.9 بالمئة في الشركة، وذلك مقابل 126.5 مليون دولار مع أحقية زيادة مساهمتها للحفاظ على ملكيتها البالغة 9.9 بالمئة، وسيتم تخصيص واستثمار 66 مليون دولار من أصل 126.5 مليون دولار لإنشاء شركة استكشاف في المملكة وتمويل أنشطتها وبرامجها الاستكشافية، إضافة إلى الحصول على ثلاث آلات من الجيل الجديد من (تايفون Typhoon™) ، كما ستُمنح معادن الحق في تعيين مرشح لمجلس إدارة شركة إيفانهو إلكتريك.

ولن يتم تشكيل المشروع المشترك والاستحواذ على 9.9 بالمئة من أسهم إيفانهو إلكتريك إلا بعد استيفاء شروط معينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت “إن معادن تعمل على أحد أكبر برامج الاستكشاف التعديني في العالم بالشراكة مع إيفانهو إلكتريك ، وهذه الاتفاقية بمثابة انطلاقة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية الكامنة في المملكة؛ لذلك نحن بحاجة إلى تنفيذ أنشطة المسح والاستكشاف بطرق أسرع وأكثر ذكاء، وتغطية المزيد من المساحات لتحقيق النمو الذي نهدف له على المدى الطويل، الأمر الذي ستمكننا منه تقنية Typhoon™ للمسح الجيوفيزيائي، حيث ستسهم التقنية في تسريع جهودنا الاستكشافية بمقدار ستة أضعاف وتقليل المخاطر المتعلقة بها، كما ستسهم في جعل المملكة مقرًّا مهمًّا للاستكشاف التعديني على المستوى العالمي”.

وأضاف “يأتي كل ذلك ليدعم تحقيق أهدافنا لتعزيز نمو معادن بـ 10 أضعاف وتسريع تطوير ثروات المملكة المعدنية”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لإيفانهو إلكتريك روبرت فريدلاند، عن سعادته بوضع اللمسات الأخيرة على شروط الاتفاقية مع معادن والبدء في العمل المهم للتنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية ، والعمل مع معادن على أكبر برنامج استكشاف يتم تنفيذه على الإطلاق باستخدام نظام المسح الجيوفيزيائي الاستثنائي ™Typhoon.

وأضاف أنه من خلال هذه التقنية التي تم تطويرها، إلى جانب برنامج التعلم الآلي التابع لشركة Computational Geoscience والكفاءة المشتركة لفريق الشركة ذي الخبرة العالية، وجميع الأدوات اللازمة لإجراء برنامج استكشاف تحويلي للمعادن الكهربائية والثمينة في المملكة.

وتنتج شركة “معادن” الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألومنيوم والفوسفات. وهي مملوكة بنسبة 65 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

والتعدين عنصر رئيسي في خطة السعودية لتنويع اقتصادها وتهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثال بحلول 2030.