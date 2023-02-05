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تأسيس شركة سعودية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة

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اتفاقية شراكة بين شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) والشركة العالمية للصناعات التحويلية
اتفاقية شراكة بين شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) والشركة العالمية للصناعات التحويلية

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) في افصاح على موقع “تداول السعودية” عن توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية اليوم الاحد الموافق 05/02/2023 بهدف انشاء شركة وطنية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وعلى رأسها منتج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين والكاولين كلوريد، ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل ، وكبريتات ثنائي الميثيل، ومشتقات الكلورين وبولي ألفا أولفينات والمذيبات العطرية.

وستكون حصة كيمانول في هذه الشركة الجديدة التي سيكون مقرها مدينة الجبيل الصناعية 60% مقابل 40% للشركة العالمية للصناعات التحويلية.

وتستهدف كيمانول من خلال هذه الشركة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيميائية المتخصصة في المنطقة خاصة وان جميع المنتجات التي تستهدفها الشركة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة. وستستخدم هذه المنتجات في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة الزراعية، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإعادة تدويرالمحفزات، وإنتاج مواد الطلاء.

وسوف يتم تحديد الأثر المالي لهذه الشركة ومشروعاتها حين الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشاريع الجديدة وانتهاء كافة الاتفاقيات ذات العلاقة.

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