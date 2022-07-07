تأسيس شركة سعودية صناعية جديدة لتنشيط السعودة ولإنجاز تعاقدات لصالح أرامكو

أعلن اليوم عن تأسيس شركة سعودية باسم نسما كينت، وهي تحالف دولي يجمع شركة كينت ونسما وشركاهم للمقاولات لتنفيذ مشاريع أرامكو بتعاقد بأسلوب عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل، وذلك في القطاع الصناعي، مع تقديم تدريب للكوادر السعودية لتعزيز جهود السعودة.

ستقوم نسما كينت Nesma Kent بتسريع برنامج السعودة من خلال إنشاء برنامج تدريبي مخصص لصقل مهارات القوى العاملة المحلية وخلق نمو اقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وستلتزم الشركة الجديدة بنقل المهارات والمعرفة إلى القوى العاملة السعودية وستصمم برنامج تدريب مخصص للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى إجراء رحلات تدريب دورية من المملكة للمهندسين السعوديين، للتدريب في المراكز الهندسية العالمية في كينت لتعظيم وتسريع عملية نقل المعرفة.

يذكر أن شركة كينت هي شركة هندسية رائدة في مجال النفط والغاز ، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات الهيدروجين، ويأتي تحالفها الجديد مع نسما وشركاهم للمقاولات كجزء من برنامج عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل الوطني الجديد الذي أعلنت عنه أرامكو في الخامس من يوليو 2022.

وكانت شركة “أرامكو” السعودية قد أعلنت الثلاثاء، أنها وقّعت 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة تركز على قطاعات: الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات”.

ويعمل “نماءات” على دعم شراكات الاستثمار الصناعي ما يسهم في إيجاد فرص وظائف للسعوديين، وبالتالي النهوض بالوطن وبناء القدرات.

وشهد البرنامج نموًا في استثماراته من 32 إلى 55 استثمارًا منذ العام الماضي.