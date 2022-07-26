تأسيس “الشركة السعودية الأوروبية للتشخيص” بالشراكة بين “طبية” و”يونيلابس”

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” المدرجة في السوق المالية السعودية (“نمو”) في إفصاح للسوق المالية اليوم، أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة “يونيلابس دياغنوستيكس” لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة باسم الشركة السعودية الأوروبية للتشخيص (“سيدك”) والتي ستكون مملوكة من قبل شركة يونيلابس بنسبة 51% والشركة الطبية العربية العالمية القابضة بنسبة 49%.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تقديم خدمات التصوير التشخيصي للمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، والاستثمار في أقسام وإدارات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات التصوير التشخيصي في القطاعين العام والخاص وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

ويمثل تأسيس شركة “سيدك” التزاماً متواصلاً من جانب شركة “طبية” للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية، والذي يشكل علامة فارقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف لتكون شركة قابضة تقدم خدمات رعاية صحية متنوعة، وتحقق قيمة كبيرة للشركة ومساهميها إضافة إلى تنميتها وفق خطة واضحة لتطوير أعمالها عموما وتطوير خدمات التصوير التشخيصي والإشعاعي التي تقدمها خصوصاً.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “يونيلابس” تعد واحدة من مزودي الخدمات التشخيصية الرائدة في أوروبا، وتقدم نطاقاً كاملاً من الخدمات المخبرية والباثولوجية والتصويرية للمرضى في أربع قارات، كما أنها رائدة في تقديم خدمات رقمية تشخيصية متكاملة تساعد في إنقاذ حياة العديد من المرضى يوميا من خلال موظفيها الذين يزيد عددهم على 14200 موظف، وتستثمر “يونيلابس” بشكل موسع في التقنية والمعدات والأشخاص، باستخدام التقنيات الرقمية في المختبرات ومرافق التصوير المتطورة التابعة لها مستهدفة تحسين حياة ما يقارب من 100 مليون شخص سنويا.

وتخضع هذه الاتفاقية لعدد من شروط ما قبل الإغلاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى الشروط الأخرى ذات الطبيعة التنظيمية والتجارية.