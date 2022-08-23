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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

تأسيس “التطبيق الأزرق” للتسويق والبيع الإلكتروني في السعودية

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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن إنشاء شركة “التطبيق الأزرق” ذات مسؤولية محدودة مع شركة نادي الهلال الاستثمارية، تعمل في مجال عرض وتسويق وبيع المنتجات المختلفة التي تحمل علامات وأسماء تجارية مختلفة وتقديم الخدمات عبر الانترنت من خلال تطبيق “متجر بلو” الالكتروني.

وتم تأسيس الشركة برأس مال قدره 500 ألف ريال، حصة “جاهز” فيها 51% وحصة شركة نادي الهلال الاستثمارية 49%. وقامت “جاهز” بتمويل حصتها في رأس المال البالغة 255,000 ريال سعودي من مصادرها الذاتية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للشركة بعد استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة والهيئة العامة للمنافسة.

واتفق الطرفان على الشروط والأحكام الرئيسية التي سيتم من خلالها تأسيس وتشغيل وإدارة التطبيق والشركة والترخيص والرعاية وذلك حسب ما هو محدد في عقد تأسيس الشركة.

ولا يوجد هناك أثر مالي في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع ان تؤثر أنشطة الشركة بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية لشركة “جاهز” في المستقبل.

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