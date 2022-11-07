تأسيس أول شركة مصرية لتطوير شهادات الكربون وإصدارها

وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة “ليبرا كابيتال”، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون.

ماذا يقصد بشهادات الكربون؟

هي شهادات يجري تداولها مثل الأسهم والسندات المالية، تتيح لمنتج الكربون بيع فائضه لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون سعيا لتحقيق الحياد الكربوني.

الحياد الكربوني

يُقصد بـ”الحياد الكربوني” أو “الحياد المناخي” خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون -المتسبب الأول في تسريع وتيرة الاحتباس الحراري- إلى أقصى حد.

ويمكن تحقيق ذلك بسبل متعددة مثل:

استخدام السيارات النظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة

التحوّل إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة، مثل الرياح والطاقة الشمسية

التوسع في مبادرات التشجير.

وبدأت عشرات المدن والشركات والمؤسسات حول العالم هذا النهج، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ما يخفف من آثار التغير المناخي الذي يهدد العالم بأكمله، وتعكف السلطات الأوروبية على إعداد تشريعات بهذا الشأن، لتصبح أول قارة تتحول للحياد الكربوني.