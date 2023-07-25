3 شركات خليجية ترغب بتأسيس أكبر شركة أبراج في المنطقة

أعلنت شركة الاتصالات القطرية (أوريدو) وشركة تاسك تاورز هولدينغ الإماراتية وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية، في بيان مشترك أمس الإثنين، عن إطلاق مفاوضات حصرية تهدف إلى تأسيس أكبر شركة لأبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البيان أن المباحثات تتعلق بإدماج ما يقرب من 30 ألفاً من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن، في شركة أبراج مستقلة مملوكة ملكية مشتركة بين الأطراف الثلاثة.

وسينتج عن الشراكة الجديدة، بحسب البيان، أكبر شركة لأبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تعمل ككيان مستقل يقدم البنية التحتية خدمة في جميع أنحاء المنطقة ويركز على كفاءة التشغيل والحد من البصمة الكربونية.

وتوقع البيان أن تواصل الأطراف الثلاثة إجراء المفاوضات حصرياً بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من العام 2023.

ولا تزال الصفقة المحتملة رهن الاتفاق على الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات، والحصول على جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة. وتوقع البيان تنفيذ هذه الصفقة وفق جدول زمني مخصص لكل سوق مع مراعاة البيئة التنظيمية وضمان انسيابية انتقال العمليات.

وتعمل أوريدو في 10 بلدان في العالم، في حين تتوفر خدمات شركة زين في 7 دول، بينما تعد تاسك تاورز أكبر شركة أبراج اتصالات مستقلة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.