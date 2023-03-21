تأسيس أكاديميات الفورمولا 4 في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار في السعودية 14 اتفاقية استثمارية خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك بهدف تطوير صناعة قطاعي الرياضة والترفيه في المملكة ودعم رؤية المملكة2030 للقطاع وزيادة المشاركة الجماهيرية في الرياضة ورعاية مسارات تنمية المواهب وتحفيز النجاح الرياضي.

وتسهم الاتفاقيات في دعم قطاع الرياضة الذي يشمل رياضة المحركات والأندية والمراكز الرياضية والمشاريع الرياضية النوعية والرياضات والألعاب الإلكترونية وتنظيم الفعاليات الرياضية، إضافةً إلى الأكاديميات الرياضية والعيادات الطبية الرياضية.

وتعمل الاتفاقيات في قطاع الرياضة على إنجاز مشاريع البنية التحتية لحلبات سباقات السيارات وإنشاء بنية تحتية جديدة لتأهيل المحترفين في رياضة المحركات، وتأسيس أكاديميات “الفورمولا 4” في المملكة وإدارة الفعاليات الرياضية الترفيهية ودعم وتفعيل خطط المستثمرين في رياضات نوعية بالإضافة إلى دعم المستثمرين في مجال الدراسات والاستشارات الرياضية.

وشملت الاتفاقيات في قطاع الترفيه تقنية الواقع الافتراضي والمدن والمنتزهات الترفيهية، حيث تدعم خطط المستثمر وتطوير المشاريع النوعية التي تعزز مكانة القطاع ودخول المستثمر للسوق السعودي والتوسع في تصميم وإنشاء وتشغيل المدن والمنتزهات الترفيهية.

كما تدعم اتفاقية تصنيع خلاطات الإسمنت الحديثة في قطاع الصناعة الخطة الاستثمارية لإنشاء مصنع خاص بخلاطات الخرسانة الإسمنتية ونقل وتوطين الصناعة والتقنيات الخاصة بالشركة وتصنيع خلاطات خرسانية منشؤها المملكة.

يذكر أن وزارة الاستثمار ومن خلال منصة ” استثمر في السعودية ” تبرز جميع الفرص الاستثمارية في المملكة وتتيح للمستثمرين فرصة التعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين.

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