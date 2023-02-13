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تأجيل مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تؤجل مباراة الفيحاء والهلال إثر طلب إدارة نادي الهلال نظراً لعودة فريقه المتأخرة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022

تأجلت مباراة نادي الفيحاء ونادي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي كانت مقررة يوم الأربعاء مدة 24 ساعة لتصبح يوم الخميس

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تأجلت مباراة نادي الفيحاء ونادي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم

أكدت تقارير اليوم الإثنين أنه تم تأجيل مباراة نادي الفيحاء ونادي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل مدة 24 ساعة لتصبح يوم الخميس المقبل.

ووافقت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين على تأجيل مباراة الفيحاء والهلال من الأربعاء المقبل إلى عصر الخميس المقبل، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال نظراً لعودة الفريق المتأخرة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي حقق من خلالها الفريق الأزرق وصافة بطولة العالم للأندية.

والمباراة التي ستجمع يوم الخميس الفيحاء والهلال ستكون ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال حقق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2022 لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، بعد خسارته، مساء السبت الماضي، أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بنتيجة (3-5)، في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ومساء أمس الأحد، وصل فريق نادي الهلال إلى الرياض قادماً من المغرب، وكان في مقدمة المستقبلين رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي #الهلال والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

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