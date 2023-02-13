أكدت تقارير اليوم الإثنين أنه تم تأجيل مباراة نادي الفيحاء ونادي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل مدة 24 ساعة لتصبح يوم الخميس المقبل.

#عاجل



تأجيل مباراة #الفيحاء مع #الهلال 24 ساعة الى الخميس بدلا من الاربعاء. — الموجز السعودي (@saudistuff) February 12, 2023

ووافقت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين على تأجيل مباراة الفيحاء والهلال من الأربعاء المقبل إلى عصر الخميس المقبل، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال نظراً لعودة الفريق المتأخرة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي حقق من خلالها الفريق الأزرق وصافة بطولة العالم للأندية.

والمباراة التي ستجمع يوم الخميس الفيحاء والهلال ستكون ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الهلال حقق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2022 لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، بعد خسارته، مساء السبت الماضي، أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بنتيجة (3-5)، في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ومساء أمس الأحد، وصل فريق نادي الهلال إلى الرياض قادماً من المغرب، وكان في مقدمة المستقبلين رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي #الهلال والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

? صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي لنادي #الهلال وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يستقبلان #الهلال_وصيف_العالم pic.twitter.com/VBB5xCXpLb — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2023