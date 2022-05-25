تأجيل ضريبة 15% للشركات متعددة الجنسية

أشار ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه جرت “مناقشات صعبة” حول الضريبة التي كان مقرر تطبيقها العام القادم على الشركات متعددة الجنسية مما يعني أن الصفقة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2023 ، كما كان يأمل سابقًا وأنها تأجلت حتى العام 2024 بعد مفاوضات صعبة وفقا لما نقلته صحيفة الغارديان.

تم تأجيل الاتفاق الدولي الذي كان من شأنه أن يفرض على أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم دفع حصة عادلة من الضرائب وسط خلافات جديدة حول الاتفاقية التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس حين جرى اتفاق مبدئي في أكتوبر الماضي على دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 بالمئة وكانت 136 دولة قد وافقت على بنوده حينها مع موافقة وزراء مالية دول مجموعة العشرين على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية وأصبح إقرار مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات متعددة الجنسيات مع هذا التحول الجديد، موضع شك وكذلك في إمكانية لوضع حد للملاذات الضريبية.

https://twitter.com/MathiasCormann/status/1522579375195103233/photo/1

https://twitter.com/MathiasCormann/status/1522579375195103233/photo/1

وزعم كورمان إنه لا يزال واثقًا من تنفيذ اتفاق في نهاية المطاف للسماح للدول بفرض مزيد من الضرائب على أكبر الشركات في العالم على أساس المبيعات المتولدة داخل حدودها. لكن المستثمر الملياردير الأمريكي ، ديفيد روبنشتاين ، الرئيس المشارك لمجموعة كارلايل ، قال إنه يشك في ما إذا كانت الصفقة التي توسطت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنفذ فعلبا . وقال في جلسة دافوس قبل تعليقات كورمان: “الصفقات الضريبية العالمية تبدو رائعة ولكن تنفيذها صعب للغاية”. الصفقة – التي وصفها كورمان بأنها “تاريخية وهامة للغاية” – جاءت من جزأين. تتضمن الركيزة الأولى فيها إعادة تخصيص بعض الأرباح من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى البلدان التي حققت فيها مبيعاتها ، بينما تجلب الركيزة 2 حدًا أدنى عالميًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪.