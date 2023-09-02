محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

لن يعود لبلاده مباشرة.. تأجيل رحلة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض

محمد علي by محمد علي
سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي
سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي

تأجلت رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس، بحسب بيان لمركز محمد بن راشد للفضاء.

وكان مقررا أن يبدأ النيادي رحلة العودة إلى الأرض يوم السبت على أن يصل الأحد، لكن الأمر تأجل عدة ساعات.

ووفقًا لما أكدته وكالة “ناسا” وشركة “سبيس إكس” فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر وفقًا لظروف الطقس.

وحقق سلطان النيازي إنجازا تاريخيا بالقيام بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت لـ 6 أشهر.

سلطان النيادي لن يعود للإمارات مباشرة

سيغادر سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة كل من رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، على متن المركبة الفضائية دراجون.

ومن المقرر أن يهبط الفريق مرتديًا بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.

ومن المقرر أن تنفصل المركبة الفضائية عن محطة الفضاء الدولية، قبل أن تقوم بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري.

وستقوم المركبة بعمل عدة مناورات تدريجية إذا لزم الأمر، لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط.

وستعمل المركبة على التخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع، قبل أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى إبطاء السرعة.

بعد الدخول للمجال الجوي، سيتم إطلاق مظلتين هوائيتين من المركبة على ارتفاع 5.5 كيلومتر لتخفيف السرعة، يلي ذلك إطلاق عدد مظلتين أخريين على ارتفاع 2 كيلومتر.

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