اتهامات لبي بي سي بالفشل في وقف خطاب الكراهية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحفي إسرائيلي

اتهمت صحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية بي بي سي بالسماح لخطاب الكراهية الذي استهدف مراسلا إسرائيليا كان يشارك في تغطية كأس العالم في قطر وذلك بسبب الإبقاء في حساباتها على يوتيوب وفيسبوك لأكثر من 3 أسابيع.

خرق

في خرق لإرشادات بي بي سي، تركت بي بي سي عربي على صفحاتها منشورات مسيئة للديانة اليهودية واليهود ولإسرائيل.

وفاة الملكة

عندما تم نشر تعليقات مسيئة في مناسبات أخرى – مثل بعد وفاة الملكة – قامت بي بي سي عربي بإغلاق التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وعلى النقيض من ذلك، حتى بعد أن لفتت جويش كرونيكل انتباه المؤسسة لتلك التعليقات وأزالتها من يوتيوب، ظلت تلك التعليقات لـ 24 ساعة أخرى على فيسبوك.

فشل

فشلت بي بي سي عربي في تعديل المنشورات على الرغم:

من التعليمات الأخيرة للموظفين في خدمة بي بي سي عربي التي تقضي بضرورة التأكد من أن منافذها الإعلامية تراعي إرشادات المؤسسة بما في ذلك حظر خطاب الكراهية

كانت جويش كرونيكل قد ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي أنه تم السماح للمنشورات السابقة التي تشيد بالهجمات الإرهابية وتنفي الهولوكوست بالبقاء على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لبي بي سي عربي لعدة أشهر.

قد ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي أنه تم السماح للمنشورات السابقة التي تشيد بالهجمات الإرهابية وتنفي الهولوكوست بالبقاء على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لعدة أشهر. تنص المبادئ التوجيهية للمؤسسة على أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن “تعكس قيما مماثلة” لتلك الموجودة في برامجها، وأنه يجب على الموظفين “تحمل مسؤولية”ضمان إزالة التعليقات العنصرية.

غير مقبولة

ومن جانبه، قال متحدث باسم بي بي سي في بيان بهذا الشأن: “تلك التعليقات مسيئة وغير مقبولة وكان يجب إزالتها في أسرع وقت ممكن. نحن ، كالعديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى، نواجه بعض المشكلات الحقيقية فيما يتعلق بتصفية التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أننا نستخدم برنامجا لذلك، إلا أنه لا يحدد المشكلات دائما، فالكثير من عمليات الإشراف لدينا تتم يدويا، ومع وجود ملايين المتابعين وعشرات الآلاف من التعليقات، لا نتمكن دائما من إزالة التعليقات بالسرعة التي نريدها”.