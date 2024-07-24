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بي بي سي تسرح 500 موظفا

“بي بي سي” تعتزم تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار 2026

فريق التحرير by فريق التحرير

ستسرح هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” 500 موظفا بحلول نهاية آذار/مارس 2026، بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10 % خلال السنوات الخمس الماضية (حوالى ألفين)، وفق ما أعلنت المجموعة الثلاثاء بحسب أ ف ب.

وأظهر تقرير سنوي لهيئة الإذاعة البريطانية انخفاضًا قدره 500 ألف في عدد دافعي رسوم الترخيص، وفي مناسبة نشر تقريرها السنوي، قالت “بي بي سي” في بيان “بحلول نهاية آذار/مارس 2026، نتوقع أن نشهد تسريح 500 موظف”. ففي نهاية السنة المالية 2023-2024، كان هناك 23.9 مليون ترخيص تلفزيوني ساري المفعول، بانخفاض قدره 500 ألف ترخيص من 24.4 مليون ترخيص في نهاية 2022-2023. وبالإضافة إلى خطة الادخار السنوية البالغة 500 مليون جنيه استرليني (594 مليون يورو) التي أعلنت قبل عامين، تنفذ “بي بي سي” خطة إضافية لخفض الإنفاق بما يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني (237 مليون يورو)، أعلنتها في آذار/مارس الماضي.

رواتب الإناث مقابل الذكور

وكشف التقرير السنوي لهيئة الإذاعة البريطانية أن فجوة الأجور بين الجنسين في الشركة زادت للعام الثالث على التوالي، حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2017. ووفقًا لأحدث تقرير سنوي، بلغ الفارق بين متوسط ​​الأجر بالساعة للرجال والنساء في جميع موظفي الشركة حتى 31 مارس 2024، 7.9%، ارتفاعًا من 7.3% قبل عام.

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، وهي مؤسسة رئيسية في المشهد الإعلامي المرئي البريطاني، لانتقادات خصوصا من المحافظين الذين خسروا أمام حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/يوليو. فمثل وسائل الإعلام التقلدية الأخرى، تخسر “بي بي سي” جمهورها الشاب الذي يتوجّه نحو المنصات والشبكات الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى تزايد التساؤلات عن طريقة تمويلها.

وتواجه بي بي سي اتهامات بمحاباة الحكومة البريطانية حيث تعرضت لاتهامات من أحزاب المعارضة بأن المديرين التنفيذيين في بي بي سي، يرضخون لضغوط رئيس الحكومة والوزراء بشأن انتقادات الحكومة.

(المدير العام في بي بي سي، تيم ديفي)

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...