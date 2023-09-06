بي إن سبورتس تواجه الاتحاد الأفريقي بعد فسخ عقد حقوق بث المباريات

أكدت مجموعة “بي إن سبورتس” (beIN SPORTS) القطرية أنها ستدافع عن حقوقها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بعد إبلاغها من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلغاء العقد الموقّع بين الجانبين بشأن حقوق بث المباريات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الثلاثاء، أن “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أبلغ شبكة قنوات (بي إن سبورتس) إلغاء العقد الذي جرى توقيعه في 2017، ويتواصل لمدة 12 عاماً، بقيمة 415 مليون دولار، بأثر فوري دون مراجعة للقناة”.

وأفادت الهيئة بأن الإعلان وصل إلى القناة يوم 1 سبتمبر الحالي، حيث اتهم القناة بأنها “انتهكت العقود”، وقال: إنه “يريد استرداد المدفوعات المستحقة، التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار”.

من جانبها، دافعت القناة عن حقوقها بعد تصرف “كاف”، حيث بعث مديرها التنفيذي يوسف العبيدلي إلى الاتحاد الأفريقي برسالة جاء فيها: “بالطبع نحن سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بشكل قاطع عن موقفنا القانوني”.

وأضاف أن “قناة (بي إن سبورتس) لا تقبل هذا الإنهاء، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للتحدي والتصدي له”.

وتابع العبيدلي: “علاوة على ذلك، نحن قلقون كثيراً من أن هذا القرار الكبير المتعلق بالعقد التجاري الأكثر قيمة للكاف، ربما تم اتخاذه دون المراجعة والموافقات اللازمة التي تتطلبها اللوائح الداخلية للاتحاد”.

ووفق “بي بي سي”، فإن القناة القطرية ستطلب مبلغاً مالياً في حدود 90 مليون دولار كتعويضات، إضافة إلى الضرر.

ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار والذي يستمر حتى عام 2028 مع “بي إن”، أن يترك “الكاف” بدون عقد بث رئيس قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال.

وأصبحت “بي إن سبورتس” شريك البث الرئيس لـ”الكاف” بعد أن فسخ الاتحاد القاري في عام 2019، عقداً مدته 12 عاماً بقيمة مليار دولار مع المجموعة “لاغاردير” الإعلامية الفرنسية. وقد كلف ذلك “الكاف” 50 مليون دولار للتسوية.