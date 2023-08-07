بي إم دبليو إم 1 سيارة كهربائية خارقة مستقبلية

يكشف مصمم السيارات غريمو جيرفيكس عن رؤيته لسيارة بي إم دبليو إم 1 الخارقة الشهيرة. وتقدم رسومات جيرفيكس سيارة كهربائية خارقة جريئة ومبتكرة تشيد بتصميم إم 1 الأصلي المعزز بعناصر متطورة. هذه الخطوط الغريبة التي أعيد تصورها من إم 1، والديناميكا الهوائية الرائعة، والإضاءة الأنيقة، تأسر الخيال وتدفع حدود ما هو ممكن في تصميم السيارة.

السيارة الخارقة المستقبلية

إعادة تصور جيرفيكس لسيارة بي إم دبليو إم 1 يحبس الأنفاس. تحتفظ الصورة الظلية للسيارة بجوهر التصميم الكلاسيكي الذي جعل سيارة إم 1 الأصلية رمزا، ولكنها تحتضن أيضا تفسيرا حديثا تماما. تساهم إضافة عناصر ديناميكية هوائية ضخمة وناشر خلفي في جاذبية السيارة العدوانية والمستقبلية، مما يوضح أن هذه ليست سيارة كهربائية عادية.

الواجهة الأمامية-مزيج من الأناقة والابتكار

في المقدمة، تكرم سيارة بي إم دبليو إم 1 الكهربائية الافتراضية سلفها من خلال دمج الشبكة الشرائحية المألوفة بذكاء مع مآخذ الهواء حول المصابيح الأمامية المصنوعة من شرائط الصمام الثنائي الضوئي “LED”. هذه الشرائط اثنين على الواجهة الأمامية ليس فقط بمثابة المصابيح الأمامية للسيارة ولكن أيضا تضفي عليه مظهر فريد من نوعه والحد الأدنى. يضيف شعار بي إم دبليو الأيقوني، الذي أصبح الآن شعارا متوهجا، لمسة رائعة من الفخامة إلى التصميم الأنيق. الواجهة مستوحاة من طراز إم 1 الكلاسيكي، ومع ذلك فهي تحتضن مستوى من الرقي والحداثة التي تميزها عن سلفها.

تصميم خلفي أنيق يجمع بين الضوء والشكل

الميزة الأكثر لفتا للنظر في إم 1 هي تصميمها الخلفي، والذي يعرض إصلاحا بصريا كاملا. يمتد الضوء الخلفي النحيف على طول حافة الطرف الخلفي المستطيل، مما يؤكد جمالياته الفريدة. يتم استبدال عدم وجود شعارات بي إم دبليو التقليدية فوق المصابيح الخلفية بالأحرف الأولى المنقوشة “بي إم دبليو” على لوحة معدنية، مما يضيف إحساسا بالذوق المعاصر. كما تتميز بحواف حادة وخطوط إغلاق ضيقة.

بي ام دبليو هايبر كار سيكون حلماً أصبح حقيقة

إن كانت سيارة بي أم دبليو قد تبقى حلما بعيد المنال، فإنه بلا شك بمثابة مصدر إلهام يمكن القيام به. رسم غريمو جيرفيكس لسيارة بي إم دبليو الكهربائية الفائقة يميز نفسه حقا في بحر العروض الرقمية، مما يعرض الحرفية التي لا لبس فيها لمصمم سيارات متمرس.