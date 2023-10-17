بي إف يو تطلق حلول المسح الضوئي المتقدمة من جيتكس غلوبال

يتحدث مصطفى البني مدير الشراكات في شركة بي إف يو PFU أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة ريكو، عن أهمّية معرض جيتكس لشركته قائلا:” يمنح معرض جيتكس، بكونه أحد أهم معارض التقنية في المنطقة والعالم، فرصة لتعزيز الشراكات القيمة والقدرة على إنشاء شراكات جديدة مع مختلف المؤسسات في المنطقة، فضلاً عن كونه منصة ممتازة لعرض منتجات بي إف يو الجديدة والمحدّثة، مثل الماسحات الضوئية المعروفة المزودة ببرمجيات متطورة تتيح للمستخدم قراءة البيانات مباشرة من الورق عند مسحها، والقدرة على نسخها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بهم مباشرة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الجديدة في فئة منتجات الاجتماعات الذكية ومنها شاشة ريكو المحمولة والتي تعد الأخف في العالم، وعارضات الليزر، وكاميرا مخصصة للاجتماعات تعمل ب360 درجة.

نأمل من خلال المعرض أن نعزز من علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا في المنطقة، وأن نبني علاقات جديدة ضمن قطّاع التقنية، وأن نطلق منتجاتنا الجديدة في السوق، بالإضافة إلى إعادة تأكيد التزامنا بالحفاظ على جودة منتجاتنا ودعمنا لعملائنا تحت علامة ريكو التجارية.

تغطى توجهات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات والاقتصاد الرقمي، على دورة هذا العام من المعرض، كيف تستجيبون لها أو لما ترونه فرص لكم في السوق؟

نسعى باستمرار في شركة بي إف يو على مواكبة آخر التطورات والتقنيات بكونها شركة رائدة في تصنيع الماسحات الضوئية. فالماسحات التي نقدمها تساهم في التحول الرقمي للشركات، فهي تعمل على نسخ البيانات مباشرة من البعد الفيزيائي إلى الرقمي، الأمر الذي يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. أما من ناحية الذكاء الاصطناعي، فالشركة حريصة على بناء علاقات تعاون مع شركات مختصة في هذه المجالات ودمج برمجياتها أو تقنياتها مع تلك من شركة ريكو لتقديم أفضل الحلول والتقنيات للعملاء.

ما هي أبرز الحلول ومشاريعكم وأهم الأنشطة التي تقومون بها في المنطقة؟ وما هي المنتجات والخدمات الرئيسية التي تُقدمها شركتكم في المعرض؟

نستعرض من خلال معرض جيتكس ماسحاتنا الضوئية التي توظف أحدث التقنيات من ناحية التعرف على البيانات، فهي توظف آليات وتقنيات تتيح للمستخدم نقل جميع ما هو موجود على الصورة كنص كامل يمكن نسخه واستخدامه بسهولة. كما ونعرض لأول مرة مجموعة منتجاتنا الجديدة في فئة الاجتماعات الذكية والتي تساعد في تحقيق أهداف التحول الرقمي، ومن ضمنها شاشة محمولة خفيفة الوزن، وهي الأخف في العالم، ومشغلات الليزر عالية الدقة، وكاميرا تصور ب360 درجة للاستعمال خلال الاجتماعات. تغطّي ماسحاتنا الضوئية الخاصة بنا جميع الاحتياجات، فلدينا مختلف الأحجام والخصائص، منها الصغير المناسب للشركات الصغيرة ومنها الكبير الذي يمكنه مسح ١٤٠ ورقة في دقيقة واحدة.

ما هي خططكم في منطقة الخليج والشرق الأوسط لهذا العام؟

نعمل على زيادة الحصة السوقية في المنطقة وتعزيز علاقتنا مع العملاء والشركاء في المنطقة. كما ونعمل مع شركائنا على جلب المزيد من التقنيات إلى محفظة خدماتنا وتوفير المزيد من المنتجات التي تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمؤسسات في المنطقة.