بيونسيه تقدم في دبي اليوم أول استعراضاتها منذ 2018 لقاء 24 مليون دولار

يترقب عشاق المغنية العالمية بيونسيه عرضها الغنائي الحصري مساء اليوم السبت في فندق “أتلانتيس ذا رويال” في دبي حيث ستؤدي خلال حفل فني مبهر، يقتصر الحضور فيه على دعوات خاصة، أحدث أغانيها في استعراض فني هو الأول للمغنية العالمية منذ عام 2018.

وستقدم بيونسيه عرضاً أمام جمهور من كبار الشخصيات مقابل 24 مليون دولار وفق تقرير “ذا صن”، خلال احتفال يشهد إضاءة الألعاب النارية السماء فوق جزيرة “النخلة جميرا” الشهيرة على شكل شجرة اصطناعية في المدينة.

وسيتعين على الضيوف دفع ما معدله 1000 دولار في الليلة للإقامة في إحدى غرفه. ويحتوي الفندق أيضاً على أكثر من 100 جناح حصري، ويبلغ سعر الجناح العلوي 100 ألف دولار في الليلة.

وتأمل دبي و”كيرزنر إنترناشونال” أن يجسد الافتتاح التاريخي للفندق الفخم، الذي كلف بناؤه حوالي 1.5 مليار دولار، ازدهار الإمارة منذ ظهورها كملاذ آمن خلال وباء “كوفيد-19” حيث لجأ إليها الكثير من الأغنياء هرباً من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى من العالم.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “أصبحت دبي الآن في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2009. هناك تشدد في اللوائح التنظيمية لسوق العقارات، فقد أدخلت الإمارات العربية المتحدة قوانين جديدة للحد من المخاطر النظامية”.

وتم تصميم الفندق على شكل كتل “ليغو” متداخلة، ويضم 44 جناحاً مع أحواض سباحة لا متناهية، بالإضافة إلى جناح في الطابق 22، وعرض نافورة تنفث النيرا ، ومطاعم طهاة مشهورين وأكبر حوض مائي لقناديل البحر في العالم. وتم بالفعل بيع 231 وحدة سكنية فاخرة للغاية في المبنى.