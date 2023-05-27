بينيلوبي كروز سفيرة جديدة لطيران الإمارات

كشفت طيران الإمارات عن أحدث حملاتها الإعلانية، التي ستطلقها هذا الصيف، والتي تتضمّن ظهور نجمة هوليوود بينيلوبي كروز.

والممثلة الحائزة جائزة الأوسكار من محبي طيران الإمارات، ومن المسافرين الدائمين، حيث ترددت على دبي مرّات عدة.

وفي لقطات حصرية من وراء الكواليس صُوّرت على متن طائرة A380، كشفت بينيلوبي كروز عن شغفها بطيران الإمارات والعلاقة الإيجابية التي تربطها بالعلامة التجارية. وقالت: أنا معجبةٌ للغاية بهذه الناقلة! وتغمرني السعادة للشراكة مع طيران الإمارات بعد سنوات من السفر على طائراتها في بعض من أكثر الرحلات الخاصة في حياتي.

وسوف يبدأ بث الإعلانات التلفزيونية الجديدة على مستوى العالم أواخر مايو الجاري، باللغتين الإنجليزية، ولغة بينيلوبي الأم الإسبانية.

ومحور الإعلان موضوع مثير للتفكير وهو “السفر لا يتعلق فقط بالوجهة النهائية، بل بكيفية الوصول إليها أيضاً”. وتُظهر الإعلانات القصيرة كروز وهي تستمتع بالكماليات الحصرية التي يختبرها عملاء طيران الإمارات في الدرجتين الأولى والأعمال أثناء طيرانهم بـ”تميّزٍ دائم”، من المشروبات الخاصة في الصالون الجوي على طائرة A380، إلى الاستحمام فوق السحاب، ومن الهتاف لمباراة كرة القدم على التلفزيون في بثٍ حيٍ ومباشر، إلى الاستمتاع بوجبة سخية من الكافيار الفاخر. كما تسترخي في لقطة أخرى على المقعد الفسيح في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة الجديدة.

وتتواصل بينيلوبي كروز مع أفراد طاقم الطائرة بلغاتٍ عدة، كما تستمتع بمجموعة متنوعة من الأفلام والمحتوى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، على شاشة LCD ضخمة عالية الوضوح بحجم 32 بوصة تُعدّ الأكبر في صناعة الطيران.

وقال ريتشارد بيلينغتون، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعلامة التجارية والإعلان: “طيران الإمارات ملتزمة بوعدها تميّزٌ دائم، حيث لا تقل أهمية الرحلة إلى الوجهة عن أهمية المكان ذاته. فنحن نهتم بكل التفاصيل وأردنا سفيرةً تعكس روح العلامة التجارية لطيران الإمارات ذاتها، نجمةً أنيقةً عصريةً وجذابةً، وذات شهرة عالمية، وكانت بينيلوبي هي تلك الشخصية المناسبة تماماً”.

وعلى غرار إعلانات طيران الإمارات الأخرى التي لقيت صدى عالمياً، مثل “فتاة البرج” و”جينيفر أنيستون” و”الإوز جيري”، تظهر بينيلوبي كروز في السلسلة الإعلانية التي سيبدأ بثها على قنوات تلفزيونية إخبارية عالمية، وكذلك على قنوات طيران الإمارات الرقمية الخاصة، بالإضافة إلى مشاركتها في مزيد من الأنشطة المشتركة خلال العام المقبل.