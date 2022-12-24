بينهم مغربيان: تعرف على نجوم المونديال الأكثر طلبا في سوق الانتقالات

انتهت كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت بقطر، والتي كانت النسخة الأبرز من حيث المتعة والإثارة، والأرقام القياسية.

كانت بطولة كأس العالم أشبه بالسوق التي تعرض فيها البضائع، وقد قدم كل لاعب مهاراته أمام أعين الناظرين وخصوصا السماسرة ومسؤولي الأندية الذين يبحثون عن لاعبين مميزين لضمهم إلى فرقهم سواء لسد عجز في مراكز معينة، او لتقوية وتعزيز الصفوف.

من بين أكثر من ثمانمئة لاعب نرصد أهم اللاعبين، محط أنظار الأندية العالمية، ومن بين هؤلاء لاعبان مغربيان، كم أن من بينهم لاعبين يلعبان في نادي بنفيكا البرتغالي، تبلغ قيمة كل منهما السوقية 120 مليون يورو، وكذلك هناك لاعبان آخران ينتميان لمنتخب الأرجنتين.

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قائمة نجوم المونديال الأكثر طلبا

سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي.

يبدو أنه قريب من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو

المغربي عز الدين أوناحي لاعب وسط أنجيه الفرنسي.

يسعى نادي نابولي الإيطالي لضمه مقابل 25 مليون يورو، كما لفت اللاعب أنظار ليستر سيتي، حيث قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن النادي الإنجليزي، قدم عرضا بـ 45 مليون يورو لضم أوناحي، لكن أنجيه اشترط أن يبقى اللاعب في صفوفه بعد بيعه، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

جودي بيلينغهام نجم دورتموند الألماني والمنتخب الإنجليزي

يرتبط بيلينغهام البالغ من العمر 19 عاما بعقد مع دورتموند حتى عام 2024، وهناك صراع شرس بين كبار أوروبا للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد الإسباني عرض التعاقد مع بيلينغهام في صفقة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.

ودخل المنافسة مع الريال رباعي إنجلترا مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، وكذلك باريس سان جيرمان.

البرتغالي غونكالو راموس لاعب بنفيكا

سجل اللاعب ثلاثية في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا في دور الستة عشر، جعلته محط الأنظار، خاصة أنه شارك من بداية المباراة بدلا من كريستيانو رونالدو.

وقد حدد ناديه بنفيكا مبلغ 120 مليون يورو للاستغناء عن خدماته

الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي.

كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل بقوة في سباق الحصول على النجم الأرجنتيني، مع غريمه التقليدي ليفربول.

وفي المقابل حدد ناديه البرتغالي 120 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

الأرجنتني إيميليانو مارتنيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي.

أصبح اللاعب قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني

الكرواتي جوسكوغافريديول لاعب لايبزيغ الألماني

أصبح اللاعب محط اهتمام ريال مدريد الإسباني لتعزيز خط دفاعه، وقد حدد فريقه مبلغ 60 مليون يورو للاستغناء عنه.

السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

يبدو أن الأمور تسير على غير ما يرام مع ناديه، حيث رفض تجديد عقده لـ6 أعوام، وذلك لشعوره بعدم الاحترام من قبل إدارة البلوز بشأن الأجور.

وهناك عدة أندية تراقب وضعه الحالي مع البلوز حيث يتبقى في عقده عامان ونصف، وأبرز هذه الأندية ميلان الإيطالي إضافة إلى نيس وموناكو الفرنسيين.

الهولندي يوريان تيمبر، لاعب أياكس أمستردام

لفت اللاعب الذي يبلغ من العمر 21 عاما أنظار مسؤولي ريال مدريد الإسباني خلال بطولة كأس العالم