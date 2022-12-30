بينهم لوكاكو وفاران وغريزمان.. لاعبون خسروا الملايين من قيمتهم في سوق الانتقالات

انتهت بطولة كأس العام 2022 بتتويج منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا وعاودت البطولات المحلية انطلاقها تدريجياً بعد استراحة طويلة.

وتستعد الأندية بعد ساعات لفتح الباب أمام التعاقدات الجديدة مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وتفتش الفرق عن لاعبين جدد لسد الفراغات التي أحدثتها الإصابات أو لتعديل طارئ في خطط المدرب أو لتعزيزها بأسماء لمعت خلال المونديال وهو ما حصل مع الهولندي كودي جاكبو الذي خطفه ليفربول الإنجليزي من مانشستر يونايتد وريال مدريد، أو تسعى لفتح محادثات مع اللاعبين الحاليين لتجديد أو تمديد عقودها وهو ما سيشكل لبعض اللاعبين أزمة كبيرة خوفاً من تراجع قيمته في سوق الانتقالات نتيجة أدائه في مونديال قطر.

2022 has been a bad year for several top players, whose market values dropped significantly. ?



Who will bounce back in 2023? ?



Check out the top 40 in our article! ?https://t.co/Y92HSAHxEz — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 28, 2022

ومن دون شك، أن العديد من اللاعبين الذين خيبوا الآمال مع منتخبات بلادهم خلال البطولة العالمية خسروا الملايين من قيمتهم التسويقية، وهذا ما أظهره موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.

واللافت أن لاعبين ظهروا في صورة مميزة خلال البطولة خسروا أيضاً عدة ملايين، كون الموقع اعتمد في معاييره على أداء اللاعبين خلال السنة كاملة أي منذ 1 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفقاً للموقع فإن البلجيكي روميلو لوكاكو ، المعار من تشيلسي الإنكليزي لإنتر ميلان الإيطالي، كان الأكثر تأثراً، إذ فقد 45% من قيمته السابقة ليتراجع من 100 مليون إلى 55 مليون يورو.

وفي ما يلي ترتيب أكثر 10 لاعبين فقدوا من قيمتهم السوقية وفقاً لمؤشر موقع “ترانسفير ماركت”:

البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان (-55 مليون يورو) الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد (-30 مليون يورو) الهولندي ستيفان دي فراي لاعب إنتر ميلان (-30 مليون يورو) الإنكليزي جايدون سانشو لاعب مانشستر يونايتد (-25 مليون يورو) الفرنسي رافايل فاران لاعب مانشستر يونايتد (-25 مليون يورو) الإسباني ماركوس ليورنتي لاعب أتلتيكو مدريد (-25 مليون يورو) الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ (-25 مليون يورو) الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد (-25 مليون يورو) الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة (-25 مليون يورو) المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيليه (-25 مليون يورو)

وكشف المؤشر أن القيمة السوقية للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول تراجعت 20 مليون يورو في حين تراجعت قيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو 17 مليون يورو، والبرازيلي نيمار 15 مليون يورو، والأرجنتيني ليونيل ميسي 10 ملايين يورو.