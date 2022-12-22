بينهم سبيلبرغ وريهانا ورونالدو.. تعرف على أغنى 10 مشاهير في 2022

شهد العام 2022 خسائر كبيرة على مستوى الثروات الشخصية نتيجة ازدياد التضخم وأوضاع أسواق الأسهم التي مرت بأوقات عصيبة وتقلصات سوق التجارة والطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأدت المشكلات الاقتصادية التي حصلت خلال العام الذي شارف على الانتهاء بانخفاض عدد أصحاب الثروات التي تزيد عن 30 مليون دولار بنسبة 6 %.

وتراجع عدد أصحاب الثروات الهائلة التي تزيد عن 30 مليون دولار إلى 392410 أشخاص، ما يعد انخفاضاً حاداً عن أعلى مستوياته القياسية في عام 2021 والأول منذ عام 2018.

ووفقاً لتقرير الثروة العالمية لعام 2022 من متتبع المعلومات ألتراتا، انخفضت قيمة الثروات بنسبة 11 % لتصل إلى 41.8 تريليون دولار.

وكشف التقرير أن من هم في أعلى سلم ترتيب أصحاب المليارات والملايين كانوا أكثر تأثراً أمثال :

برنارد أرنو

جيف بيزوس

إيلون ماسك

مارك زوكربيرج

ولم يسلم المشاهير أيضاً من تأثير الأزمة الاقتصادية إذ لم يكونوا محصنين بالشكل اللازم ضد الانكماش الحاصل.

وفي ما يلي نظرة على أغنى المشاهير في نهاية عام 2022.

ستيفن سبيلبرغ

على الرغم من خسارة ستيفن سبيلبرغ 850 مليون دولار في عام 2022، إلا أنه أنهى العام باعتباره أغنى شخص في مجال الترفيه، حيث انتزع المركز الأول من صديقه ومنافسه السابق جورج لوكاس.

تبلغ ثروة المخرج البالغ من العمر 75 عاماً، حوالي 7.25 مليارات دولار، بعدما انخفضت بنسبة 10.5 % عن العام الماضي وفقاً لمؤشر “بلومبرج”.

يعد سبيلبرغ من أشهر المخرجين في هوليود وهو شريك رئيسي في شركة الإنتاج دريم ووركس ستوديوز. وقد حققت أفلامه، بما في ذلك الفك المفترس (جويس)، جوراسيك بارك وغيرها، أكثر من 25 مليار دولار في شباك التذاكر.

في العام الماضي، وافقت شركة الإنتاج الخاصة به “أمبلين بارتنرز” على صفقة إنتاج أفلام متعددة السنوات مع منصة نيتفليكس.

يبلغ الدخل السنوي لسبيلبرغ 150 مليون دولار، وفقاً لموقع تتبع الثروة Celebrity Net Worth

يستثمر مع زوجته الممثلة كيت كابشو، أكثر من 200 مليون دولار في العقارات.

جورج لوكاس

تراجع جورج لوكاس للمركز الثاني على قائمة المشاهير أصحاب المليارات هذا العام.

أظهرت بيانات “بلومبرج” أن ثروة مبتكر سلسلتي حرب النجوم وإنديانا جونز شهدت انخفاضاً بنحو الربع إلى 6.47 مليارات دولار في نهاية عام 2022، بعدما كانت 8.32 مليارات دولار في العام الماضي.

تنبع ثروة المخرج بشكل أساسي من 4.1 مليارات دولار حصل عليها من الأسهم لبيع شركة الإنتاج لوكاس فيلم الخاصة به إلى ديزني عام 2012.

لوكاس البالغ من العمر 78 عاماً هو حالياً متقاعد إلى حد كبير ويركز على العمل الخيري عبر مؤسسة عائلته الخيرية التي لديها أكثر من مليار دولار في الأصول.

أوبرا وينفري

شهدت ثروة المذيعة الأشهر أوبرا وينفري التي تعد واحدة من أغنى النساء العصاميات في العالم تراجعاً بنسبة أيضا 10 %.

وتنهي وينفري البالغة من العمر (68 عاماً العام بثروة صافية تبلغ 2.5 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس “بعدما كانت في العام الماضي 2.7 مليار دولار.

وتأتي ثروة أوبرا وينفري من إمبراطوريتها الإعلامية، بما في ذلك شركة الإنتاج هاربو ومجلة” أو “(O).

بينما أنهت برنامجها الخاص عام 2011، استمرت وينفري في إجراء مقابلات تلفزيونية عب” أبل تي في بلاس “.

مايكل جوردان

بثروة صافية تبلغ 1.7 مليار دولار، مايكل جوردان هو أغنى رياضي في قائمة هذا العام. إنه أحد المشاهير القلائل الذين زادت ثروتهم من 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، وفقاً لمجلة” فوربس “.

يطلق علي جوردان لقب أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ.

بلغ راتب جوردن خلال مسيرته 90 مليون دولار.

حصل على 1.8 مليار دولار من الدخل قبل الضريبة من الإعلانات والشراكات.

يمتلك جوردان البالغ من العمر 59 عاماً أيضاً فريق شارلوت هورنتس لكرة السلة وفريق البيسبول ميامي مارلينز وفريق ناسكار 23 أكسي.

كمستثمر، قال إنه وضع المال في شركات التكنولوجيا، بما في ذلك سماعات العلامة التجارية موزيك ، مشاريع مثل جيغستر وأكسيوماتيك.

بيتر جاكسون

أصبح بيتر جاكسون مخرج سلسلة أفلام” سيد الخواتم “مليارديرا بعد بيع العام الماضي لاستوديو المؤثرات البصرية ويتا ديجيتال لشركة ألعاب الفيديو الأمريكية يونيتي سوفتوير. حيث بلغت قيمة الصفقة 1.62 مليار دولار.

تقدر” فوربس “صافي ثروة جاكسون ب 1.5 مليار دولار.

حقق المخرج النيوزيلندي البالغ من العمر 61 عاماً، 10 ملايين دولار مقدماً لكل فيلم من أفلام سيد الخواتم الثلاثة، بالإضافة إلى 10 % أخرى على الأقل من أرباح شباك التذاكر، حسبما ذكرت المجلة.

حققت السلسلة ما يقرب من 3 مليارات دولار من خلال شباك التذاكر.

وكسب جاكسون من ثلاثية أفلام” هوبيت “ما يقدر بنحو 20 مليونا عن كل فيلم مع 20 % أرباح شباك التذاكر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ريهانا

ريهانا تنهي عام 2022 كأغنى فنانة موسيقية في العالم بثروة صافية تبلغ 1.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس. هذا أقل من 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2021.

صنعت ريهانا البالغة من العمر 34 عاماً شهرتها من خلال الموسيقى لكن ثروتها تنبع بشكل أساسي من إمبراطوريات المكياج والأزياء.

شاركت في ملكية” فنتي بيوتي “مع بائع التجزئة الفرنسي الفاخر مويت هنسي لوي فيتون (LVMH). وتقدر شركة مستحضرات التجميل بقيمة 2.8 مليار دولار، وفقاً لتقديرات” فوربس “.

تمتلك ريهانا أيضا 30 % من خط الملابس الداخلية” سافاج إكس فينتي “، والتي تقدر قيمتها بمليار دولار.

جاي زي

ظلت القيمة الصافية لمغني الراب الأمريكي جاي زي ثابتة إلى حد كبير عند 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

على الرغم من أنه لم يكن لديه إصدار كبير أو جولات فنية في عام 2022، إلا أن مبيعات المشروبات الخاصة به أبقت مستويات دخله مرتفعة، وفقاً لمجلة” فوربس “.

جاي زي أول مغني الهيب هوب في العالم بدخل نادي أصحاب المليارات.

تشمل أصوله شركة الترفيه” روك نيشن “لديه أسهم في” أوبر “، و” لانديس تكنولوجيز “والشركة المنتجة لأجهزة” ثيرابودي “الخاصة بالتدليك بالإضافة إلى تملكه مجموعة من التحف ومحفظة عقارات.

كريستيانو رونالدو

بقيمة صافية تقدر ب 1.24 مليار دولار، سيكون المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغنى لاعبي كرة القدم في العالم في نهاية عام 2022.

يتقدم رونالدو قليلاً على نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تقدر ثروته الصافية ب 1.15 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً انفصل عن مانشستر يونايتد قبل كأس العالم 2022، إلا أنه قد يوقّع قريباً صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار (210.5 ملايين دولار) مع نادي النصر السعودي.

حصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على 115 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لمجلة “فوربس”.

تايجر وودز

عاد لاعب الجولف تايجر وودز (46 عاماً) إلى التنافس من جديد ومنها إلى نادي أصحاب المليارات مرة أخرى خلال العام 2022. لتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار.

تضع مجلة “فوربس” أرباحه المهنية- في الراتب والإعلانات والإيرادات الأخرى- على مدار 27 عاماً في 1.7 مليار دولار.

لديه أيضاً خط تصميم لمضارب الجولف مع شركة تايلورمايد. كما تم افتتاح أول ملعب جولف صممه في وادي باين عام 2020.

تايلر بيري

تشير التقديرات إلى أن ثروة الممثل والمخرج والكاتب الأمريكي تايلر بيري، البالغ من العمر 53 عاماً، تبلغ مليار دولار، وذلك بفضل نجاح شخصية “ماديا” في مسرحياته وأفلامه، وفقاً لمجلة “فوربس”.

حققت الشخصية أكثر من 660 مليون دولار، وفقاً لتقديرات مجلة “هوليود فاريتي”.

تنبع ثروة بيري بشكل أساسي من دخله كمنتج. يمتلك 100 % من المحتوى الذي أنشأه.