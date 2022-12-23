بينهم أساطير ونجوم.. تعرف على اللاعبين الذين سيعتزلون دولياً

مع انتهاء كل بطولة كبرى أو مسابقة عالمية، يخرج اللاعبون ليعلنوا عن اعتزالهم ووقف مسيرتهم الدولية.

ولم تختلف الأمور كثير، بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، لا بل أنها تميزت بكم كبير من الأسماء الرنانة التي ستنهي مسيرتها الدولية في أعقاب المونديال.

وبالفعل، فقد أعلن عدة لاعبين من الصف الأول وضع حد لمسيرتهم الكروية مع منتخبات بلادهم وتعليق أحذيتهم والاكتفاء بدورهم داخل الفرق التي ينتمون إليها.

وكان المونديال القطري بمثابة الفرصة الأخيرة أمام جيل من اللاعبين الذي لن يسمح لهم عمرهم بالاستمرار في اللعبة على صعيد المنتخبات رغم أنهم من الأساطير الكروية.

من هم اللاعبون الذين سيعتزلون دولياً؟

كريم بنزيما (فرنسا)

لم يتأخر نجم ريال مدريد الإسباني بإعلان اعتزاله اللعب لمنتخب فرنسا وصيف بطل العالم كثيراً. إذ لم تكد تجف قمصان زملائه من العرق الذي بذلوه في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، حتى قال إنه لن يكون مع “الديوك” مجدداً.

ولم يشارك بنزيما البالغ من العمر 35 عاماً في أي من مباريات بلاده السبع في المونديال بعد تعرضه لإصابة قبيل انطلاق المنافسات، ما دفع بالمدرب ديدييه ديشان لاستبعاده من التشكيلة رغم أن فترة استشفائه كانت قصيرة، وكان بإمكانه اللعب بدءاً من ثمن النهائي.

لعب بنزيما مع المنتخب 97 مباراة سجل خلالها 37 هدفاً.

وهبي الخزري (تونس)

بعد خروج منتخب تونس من دور المجموعات، أعلن الخزري البالغ من العمر 31 عاماً، أنه حان وقت الاعتزال وافساح المجال أمام الأجيال الجديدة لتمثيل “نسور قرطاج”.

وقال الخزري “هذا هو الوقت المناسب، كان اللعب لبلدي استثنائياً، لقد جعلت الشعب التونسي فخوراً. أشكر كل التونسيين الذين ساندوني ورفاقي في الفريق الذين وقفوا إلى جانبي في الأوقات العصيبة”.

لعب الجزري 74 مباراة مع منتخب تونس، سجل خلالها 25 هدفاً بينها واحد في مونديال قطر 2022، واثنين في مونديال روسيا 2018.

لوكا مودريتش (كرواتيا)

رغم تجاوزه الـ37 عاماً، إلا أن مودريتش نجم كرواتيا وريال مدريد الإسباني، لا يزال حائراً أمام اتخاذ قرار الاعتزال.

وكان حامل الكرة الذهبية لعام 2018، قد ألمح أنه سيواصل اللعب لكن عمره وقدرته البدنية لن يسعفاه كثيراً.

برز نجم مودريتش عام 2012 بعد التحاقه بالفريق الملكي ليتوج كأسطورة في بلاده بعد الألقاب التي فاز بها، كدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات، والدوري الإسباني ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، عدا عن قيادته بلاده في كأس العالم مرتين، ليحوز في الأولى على الوصافة وفي الثانية على المركز الثالث.

ويمتلك مودريتش مسيرة دولية رائعة خاض خلالها 162 مباراة وسجل 23 هدفاً.

أنخل دي ماريا (الأرجنتين)

وفقاً لوسائل الإعلام الأرجنتينية، فقد أخبر النجم الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي مدرب “التانجو” ليونيل سكالوني، قبل انطلاق المباراة النهائية التي كان فيها اللاعب الأبرز والسبب في التقدم 2-0، أن هذه هي مباراته الدولية الأخيرة.

قرار الاعتزال قبل الحصول على كأس العالم، قد يتغير بعدما رفع النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد الكأس الغالية، لاسيما أن دموعه كانت تذرف مع كل هدف من أهداف كيليان مبابي الثلاثة التي هزت شباك بلاده.

ويعد دي ماريا من العناصر التي تركت بصمتها في المنتخب الأرجنتيني حيث ساهم بشكل فعال في وصول بلاده إلى نهائي مونديال 2014 في البرازيل، وكان لغيابه وقتها الأثر الأكبر على هزيمة بلاده أمام ألمانيا بهدف دون مقابل.

كما سجّل دي ماريا هدف الوحيد في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في مرمى البرازيل، كما كان صاحب هدف الفوز بمباراة ذهبية أولمبياد “بكين 2008 أمام نيجيريا.

مثل دي ماريا بلاده في 129 مباراة أحرز خلالها 28 هدفاً.

لويس سواريز (الأورغواي)

لم تأت مشاركة سواريز الأخيرة له في المونديال كما كان يمني نفسه، إذ ودّع البطولة مع منتخب بلاده من دور المجموعات.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق البالغ من العمر 35 عاماً بعد الاقصاء المفاجئ وهو يبكي: “لقد حان الوقت الآن لتشجيع زملائي فيما هو قادم”.

وعاش سواريز مسيرة طويلة مع منتخب بلاده، حيث لعب 137 مباراة سجل خلالها 68 هدفاً.

أوليفيه جيرو (فرنسا)

من شاهد جيرو خلال مباريات منتخب فرنسا في مونديال قطر، يستبعد أن يكون هذا اللاعب قد شارف على وضع حد لمسيرته الكروية مع منتخب بلاده، لكن الحقيقة أن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا يبلغ من العمر 36 عاماً.

ورغم قوله إن القرار لا يزال خارج التداول، إلا أن استدعاءه للمنتخب في البطولات القادمة سيكون صعباً.

لعب جيرو مع فرنسا 120 مباراة وسجل 53 هدفاً منها 4 في مونديال قطر.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هل حان وقت الاعتزال؟

لاشك أن اللاعبين أصبحا في عمر الاعتزال، لكن قرارهما لن يكون سهلاً عليهما وعلى جماهيرهما.

وكان ميسي ورونالدو قد ألمحا مراراً أن كأس العالم 2022، هي البطولة الكبرى الأخيرة التي سيشاركان فيها.

ولم يعلن أسطورة البرتغال البالغ من العمر 37 عاماً، أي قرار بشكل رسمي حتى الآن، رغم الدموع التي انهمرت منه بعد الخروج الصعب أمام المغرب في الدور ربع النهائي، لكن التكهنات تشير إلى أن هذه المباراة كانت الأخيرة له بقميص منتخب بلاده.

كذلك الأمر بالنسبة للـ”برغوث” صاحب الـ35 عاماً، الذي أنهى المونديال بأفضل طريقة ممكنة.

وقال اللاعب السابق في منتخب الأرجنتين خورخي فالدانو إن ميسي أخبره بأنه سيبقى مع الأرجنتين حتى مونديال 2026، إذا حصل على كأس العالم.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ منافسات كأس العالم أن شارك في 6 مونديالات، ويبدو أن ميسي يريد تحطيم هذا الرقم.

لعب رونالدو مع البرتغال 196 مباراة سجل فيها 118 هدفاً، فيما مثل ميسي الأرجنتين في 172 مباراة وسجل 98 هدفاً.