بينها تمثال مصغر عن أبو الهول.. اكتشاف أثري جديد في مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، الإثنين، أن بعثة استكشاف أثرية عثرت على بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني، أثناء أعمال الحفر شرق معبد دندرة في محافظة قنا جنوبي مصر، التي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “بقايا المقصورة منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عُثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط، وله دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي”.

تمثال أبو الهول

وأشار البيان إلى أنه “أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري، يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتديا غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرا”.

وقال رئيس البعثة التابعة لجامعة عين شمس ممدوح الدماطي إن الفحص المبدئي لوجه تمثال أبو الهول يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس الذي حكم بين عامي 41 و54 ميلادية.

ولفت إلى أن وجه التمثال يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة، وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه التي توجد على طرفيها غمازتان، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر علي وجهه. موضحاً أنه تم العثور على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفية والديموطيقية أسفل التمثال.

وأضاف أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال علي هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حيه الكوبرى، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للامبراطور كلاوديوس.

ووصف الدماطي التمثال بالرائع الجمال حيث أن وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر علي وجهه، كما تم العثور على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي أسفل التمثال.

وسوف تستمر البعثة في أعمال الحفائر بمنطقة معبد حورس شرق معبد دندرة وأمام بوابة إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما.

جدير بالذكر أن البعثة كانت قد بدأت أعمال الحفائر في منتصف شهر فبراير الماضي، حيث قامت بعمل مسح راداري للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة، ومسح مغناطيسي ورادري بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس بمعرفة فريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.