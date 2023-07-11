بينالي الخط العربي بدبي في أكتوبر يحظى بدعم مراكز إبداعية مرموقة

كشفت دبي للثقافة عن مجموعة مذهلة من الشركاء الداعمين لبينالي الخط في دبي والتي ستشهد مشاركة أكثر من 200 فنان وخطاط مرموقين من الإمارات والخارج لتعزيز المشهد الإبداعي في دبي والمنطقة.

قائمة الشركاء مجموعة من المؤسسات الثقافية الناشطة في المشهد الثقافي المحلي وهي: حي دبي للتصميم (D3) ، والجمعية الثقافية والعلمية ، ومركز جمعة الماجد ، ومسبك ، ومعرض خولة للفنون ، وغاليري فريتي للفن المعاصر ، معرض إيفي ، BEDU ، بالإضافة إلى متحف الاتحاد ، ومتحف الشندغة ، ومركز الجليلة الثقافي للأطفال ، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم ، آل ، وجميعها أماكن رئيسية لاستضافة عروض البينالي المختلفة ، لتمكين الجمهور من التمتع الكامل بإبداعات فن الخط. يحتفل بينالي دبي للخط بالخط العربي ونظرائه العالميين.

يعرض البينالي الأعمال التقليدية والمعاصرة بخمس لغات ، ويوفر منصة لجماليات فنية متنوعة ويستكشف تقاطعات الطباعة والفن الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز الحدث بتشكيلات فنية مستوحاة من الخط في الأماكن العامة في جميع أنحاء دبي ، إلى جانب مجموعة من ورش العمل التعليمية التي يقودها ممارسون مشهورون. يهدف البينالي من خلال الأنشطة الفنية المختلفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة في مجال الخط ورعايتها.

وتستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” لعقد النسخة الأولى من “بينالي دبي للخط” الذي يعد حدثاً معاصراً يقام على مستوى الإمارة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر 2023، بمشاركة كوكبة خطاطين وفنانين من شتى أنحاء العالم، ويأتي “البينالي” احتفاءً بما حققه “معرض دبي الدولي للخط العربي” من نجاحات على مدار 10 دورات، ويعكس حرص الهيئة على إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع، إلى جانب خلق منصة عالمية لاكتشاف المواهب الجديدة وتمكينها، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزًا عالميًا للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ووجهت “دبي للثقافة” الدعوة إلى كافة الفنانين والخطاطين من حول العالم، للمشاركة بأعمالهم الإبداعية المتنوعة في “بينالي دبي للخط”، وتتولى لجنة من القيمين والمختصين عملية استلام الطلبات، وفرز الأعمال، واختيار قائمة الفنانين والمبدعين المؤهلين للمشاركة في دورة “بينالي دبي للخط” الأولى التي تقام فعالياتها في مجموعة من المواقع التراثية والثقافية التابعة لـ “دبي للثقافة”، بالإضافة إلى فروع “مكتبات دبي العامة”، وكذلك عدد من المعارض الفنية والمواقع التابعة للشركاء في مختلف أنحاء الإمارة.

ويمكن للفنانين والخطاطين المشاركة بلوحاتهم التي تبرز روائع وفنون الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة باللغة العربية، أو بلغات أخرى من حول العالم، إلى جانب أعمالهم الفنية والإبداعية التي تنتمي لفئات الزخرفة، والفن الرقمي، وتصميم المجوهرات، وتصميم المنتجات، والفن العام والمجسمات، والمنسوجات، والعروض الفنية والفئات الأخرى التي تبرز دقة وروعة فنون الخط.

https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Calligraphy-Biennale