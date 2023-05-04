بيمنتولوجي تدعم نومو، أول بنك رقمي دولي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أعلنت بيمنتولوجي ، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع نومو ، وهو أول بنك رقمي متوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.

يُقدم نومو، وهو جزء من بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) المدعوم من قبل بنك بوبيان، إلى عملائه في الشرق الأوسط مجموعة من الخدمات المصرفية الدولية، والتي تشمل الحسابات الجارية والودائع لأجل الثابتة والتمويل العقاري والخدمات متعددة العملات والتحويلات الدولية.

وبإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات والوصول إليها عن طريق تطبيق نومو الرقمي المتوفر للتنزيل على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS . يوفر التطبيق تجربة سلسة وذكية، مما يجعل بمقدور العملاء إدارة حساباتهم وتتبع نفقاتهم وأداء المدفوعات بسهولة باستخدام بطاقة الخصم Nomo و Apple Pay.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الأخبار الأحدث من نوعها الواردة من نومو، والمتمثلة في بإطلاق حساباته متعددة العملات بفضل الدعم المقدمة من تكنولوجيا بايمنتولوجي. تتيح الميزة الجديدة متعدد العملات للعملاء الاحتفاظ بأموالهم وإنفاقها وإرسالها بست عملات مختلفة:

الجنيه الإسترليني

الدولار الأمريكي

اليورو

الدينار الكويتي

الدرهم الإماراتي

الريال السعودي

يساعد ذلك على تجنب رسوم صرافة العملات الأجنبية أثناء السفر وعند تحويل الأموال.

يأتي هذا الإعلان في الوقت المناسب تماماً إذ إنه يتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في حجم المدفوعات العابرة للحدود الذي بلغ 390 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مما يبرز الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على مزودي خدمات التحويلات الذين يقدمون خدمات دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة عبر الحدود.

يستفيد نومو من منصة الدفع الرقمية المتطورة بايمنتولوجي القائمة على السحابة لتقديم تجربة دفع سلسة إلى عملائه. من خلال القيام بذلك، يتمكّن نومو من تزويد عملائها بخدمات معالجة أسرع للمعاملات وإجراءات مراقبة الاحتيال الأفضل في فئتها، وبطاقات ماستركارد الافتراضية. إلى جانب ذلك، تتيح منصة Paymentology تدفق بيانات في الوقت الفعلي بحيث يساعد في توفير تصورات دقيقة حول نشاط إنفاق العملاء، وهو ما يمكّن نومو من تطوير وتحسين عروضه بشكل مستمر. وأشار مارتن هيراغتي، المدير الإقليمي لشركة Paymentology لمنطقة أوروبا، بالقول، “مع استمرار نمو الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يحتل نومو موقع الصدارة في تقديم الحلول التي تلبي احتياجات العملاء المسلمين وغيرهم. ومن خلال تبني تقنية المدفوعات المبتكرة، يمهد نومو الطريق نحو مستقبل مصرفي رقمي سلس مرتكز على العملاء. ونحن بدورنا، نتطلع إلى التعاون معاً لإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الرائدة.”