أزمة “إف تي اكس” للعملات المشفرة: دعوى قضائية بحق مشاهير ومؤسس الشركة بعد الإفلاس والخسائر الفادحة

أقام مستثمرون في الولايات المتحدة دعوى قضائية بحق مجموعة من المشاهير في الفن والرياضة وصاحب شركة “إف تي اكس” للعملات المشفرة، إذ تتهمهم بالترويج لسندات غير مسجلة في البلاد، والتي كانت تتبع شركته المنهارة وتطالبهم بتعويضات جماعية بقيمة 11 مليار دولار.

تضم الدعوى المرفوعة في فلوريدا حاليا أسماء نجوم مثل توم برادي وجيزيل بوندشين وشاكيل أونيل وستيف كاري ولاري ديفيد.

خلفية عن الأزمة

مؤسس البورصة سام بنكمان فرايد متهم بتحويل 10 مليارات دولار من أموال العملاء من “إف تي اكس ” إلى شركة “ألاميدا ريسيرتش” التجارية التابعة لبنكمان فرايد.

نسبة كبيرة من هذا المبلغ قد اختفت منذ ذلك الحين.

قدر أحد المصادر لرويترز المبلغ المفقود بنحو 1,7 مليار دولار.

قال مصدر آخر إن الفجوة تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بالتحقيق فيما إذا كانت “إف تي اكس” قد أساءت التعامل مع أموال العملاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.