سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

أزمة “إف تي اكس” للعملات المشفرة: دعوى قضائية بحق مشاهير ومؤسس الشركة بعد الإفلاس والخسائر الفادحة

سامر باطر by سامر باطر

أقام مستثمرون في الولايات المتحدة دعوى قضائية بحق مجموعة من المشاهير في الفن والرياضة وصاحب شركة “إف تي اكس” للعملات المشفرة، إذ تتهمهم بالترويج لسندات غير مسجلة في البلاد، والتي كانت تتبع شركته المنهارة وتطالبهم بتعويضات جماعية بقيمة 11 مليار دولار.

تضم الدعوى المرفوعة في فلوريدا حاليا أسماء نجوم مثل توم برادي وجيزيل بوندشين وشاكيل أونيل وستيف كاري ولاري ديفيد.

خلفية عن الأزمة

  • مؤسس البورصة سام بنكمان فرايد متهم بتحويل 10 مليارات دولار من أموال العملاء من “إف تي اكس ” إلى شركة “ألاميدا ريسيرتش” التجارية التابعة لبنكمان فرايد.
  • نسبة كبيرة من هذا المبلغ قد اختفت منذ ذلك الحين.  
  • قدر أحد المصادر لرويترز المبلغ المفقود بنحو 1,7 مليار دولار.
  •  قال مصدر آخر إن الفجوة تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار.
  • تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بالتحقيق فيما إذا كانت “إف تي اكس” قد أساءت التعامل مع أموال العملاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

إفلاس منصة العملات المشفرة إف تي إكس و130 شركة تابعة فهل كانت أكبر عملية احتيال؟
أكثر من مليار دولار تبخرت من حسابات عملاء منصة إ ف إكس والبيت الأبيض يطالب بتشديد القيود على العملات المشفرة
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...