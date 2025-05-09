بيل غيتس يتبرع بـ 99% ويحتفظ بـ 1% من ثروته

أعلن بيل غيتس أنه سيتبرع بـ 99% من ثروته الطائلة خلال السنوات القادمة، تاركًا 1% لنفسه ولأولاده والتي تُقدر بـ 1.62 مليار دولار. وسيُغلق قطب التكنولوجيا مؤسسة غيتس بحلول 31 ديسمبر 2045، منهيًا بذلك مشروعًا استمر طوال حياته للتبرع بثروته التي تُقدر بمليارات الدولارات.

أعلن يوم الخميس أنه يُخطط لتوزيع “كامل” ثروته تقريبًا، والتي تُقدر بحوالي 200 مليار دولار، خلال العشرين عامًا القادمة. تُنفق مؤسسة غيتس، التي أسسها عام 2000 مع زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس، التي تركت المؤسسة بعد طلاقها من ملياردير مايكروسوفت، مليارات الدولارات سنويًا على برامج الصحة والمساعدات الخارجية وغيرها من برامج المساعدة العامة. لديه ثلاثة أبناء بالغين يتشاركهم مع ميليندا – وهم فيبي، وروري، وجينيفر – والذين من المرجح أن يرثوا الملايين المتبقية من أموال غيتس النقدية بعد وفاته. وعقب الإعلان، قال: “إنه لأمر مثير أن يكون لدينا هذا القدر من المال الذي يمكننا استثماره في هذه القضايا”. ويحرم بيل غيتس بذلك أولاده من ميراث من المليارات بإعلانه هذا فيما نشر على مدونته مخططاً يظهر الفترة الزمنية التي سيغلق فيها مؤسسته ويوزع خلالها ثروته.