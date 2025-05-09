فريق التحرير by فريق التحرير

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بيل غيتس يتبرع بـ 99% ويحتفظ بـ 1% من ثروته

سيحتفظ بيل غيتس بـ 1% فقط من ثروته – والتي تُقدر بـ 1.62 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
أعلن بيل غيتس أمس الخميس أنه يُخطط لتوزيع "كامل" ثروته تقريبًا، والتي تُقدر بحوالي 200 مليار دولار، خلال العشرين عامًا القادمة.
أعلن بيل غيتس أمس الخميس أنه يُخطط لتوزيع "كامل" ثروته تقريبًا، والتي تُقدر بحوالي 200 مليار دولار، خلال العشرين عامًا القادمة.

أعلن بيل غيتس أنه سيتبرع بـ 99% من ثروته الطائلة خلال السنوات القادمة، تاركًا 1% لنفسه ولأولاده والتي تُقدر بـ 1.62 مليار دولار. وسيُغلق قطب التكنولوجيا مؤسسة غيتس بحلول 31 ديسمبر 2045، منهيًا بذلك مشروعًا استمر طوال حياته للتبرع بثروته التي تُقدر بمليارات الدولارات.

أعلن يوم الخميس أنه يُخطط لتوزيع “كامل” ثروته تقريبًا، والتي تُقدر بحوالي 200 مليار دولار، خلال العشرين عامًا القادمة. تُنفق مؤسسة غيتس، التي أسسها عام 2000 مع زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس، التي تركت المؤسسة بعد طلاقها من ملياردير مايكروسوفت، مليارات الدولارات سنويًا على برامج الصحة والمساعدات الخارجية وغيرها من برامج المساعدة العامة. لديه ثلاثة أبناء بالغين يتشاركهم مع ميليندا – وهم فيبي، وروري، وجينيفر – والذين من المرجح أن يرثوا الملايين المتبقية من أموال غيتس النقدية بعد وفاته. وعقب الإعلان، قال: “إنه لأمر مثير أن يكون لدينا هذا القدر من المال الذي يمكننا استثماره في هذه القضايا”. ويحرم بيل غيتس بذلك أولاده من ميراث من المليارات بإعلانه هذا فيما نشر على مدونته مخططاً يظهر الفترة الزمنية التي سيغلق فيها مؤسسته ويوزع خلالها ثروته.

بيل غيتس يحرم أولاده من ميراث المليارات بإعلان صادم
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...