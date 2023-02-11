بيل جيتس: تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي سيغير عالمنا

يعتقد بيل جيتس الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت” أن برنامج الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” (ChatGPT) سيغير عالمنا بالقدر نفسه الذي أحدثه اختراع الإنترنت” كما قال لصحيفة “هاندلسبلات” اليومية الألمانية.

وقال جيتس في مقابلته “حتى الآن يمكن للذكاء الاصطناعي القراءة والكتابة، لكن لا يمكنه فهم المحتوى، ستجعل البرامج الجديدة مثل “تشات جي بي تي” العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءة من خلال المساعدة في كتابة الفواتير أو الرسائل، وهذا سيغير عالمنا”.

و”تشات جي بي تي” هو روبوت محادثة يقدم ردودا شبيهة بالإنسان على استفسارات المستخدمين، وطورته شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) الأمريكية بدعم من شركة مايكروسوفت، وتم تصنيفه أنه تطبيق المستهلك الأسرع نموا في التاريخ.

وأضاف جيتس أنه يتوقع دخول العديد من الوافدين الجدد إلى مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قال “في الواقع، جزء من الإثارة هو أنه سيكون هناك الكثير من القادمين إلى هذا المجال، ولكن ما فعلته “أوبن إيه آي” مثير للإعجاب”.

وقال جيتس إن الوظائف الروتينية ستكون بالتأكيد من بين أولى الوظائف التي ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا، سيحدث تغيير مثلما حدث مع روبوتات المصانع في غضون السنوات الخمس أو العشر المقبلة، لكن قيادة الآلات الذاتية للأعمال ستواجه تحديات وستستغرق بعض الوقت حتى يتم حلها.

وأكثر ما يدهش جيتس بشأن الذكاء الاصطناعي هو قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على القراءة والكتابة، فقال “تلخيص مجموعة معقدة من المستندات أو كتابة شيء بأسلوب كاتب معروف أمر مثير فعلا”.

وأضاف أنه غالبا ما يلجأ إلى “تشات جي بي تي” للأعمال الإبداعية “عندما تكون مع مجموعة من الأصدقاء وتريد أن تكتب قصيدة عن مدى متعة أمر ما عليك فقط أن تقول: اكتبها مثل شكسبير، وسيفعل الروبوت ذلك بسهولة”.

ومايكروسوفت من أوائل المستثمرين في شركة “أوبن إيه آي”، وقد أعلنت مؤخرا عن استثمار بمليارات الدولارات لتعزيز تطوير برامجها.

ولا يزال جيتس -الذي ترك مجلس إدارة مايكروسوفت في عام 2020- يكرس حوالي 10% من وقته في مقر الشركة في ريدموند بواشنطن للاجتماع بفرقها.